ΚYNOURIA DR: Το νέο δημοτικό ραδιόφωνο της Κυνουρίας για ενημέρωση, πολιτισμό και τουριστική προβολή
07 Aug 2025, 07:05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ενημέρωσης, της πολιτισμικής ανάδειξης και της τουριστικής προβολής, ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προχωρά στη δημιουργία του νέου διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού «KYNOURIA DR», δηλαδή Κυνουρία Δημοτικό Ραδιόφωνο. Η σχετική μελέτη σκοπιμότητας έχει εγκριθεί, ενώ ο σταθμός εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου, προωθώντας τη συμμετοχή των πολιτών και την ενεργή δημοκρατία.
Το «KYNOURIA DR» θα λειτουργεί ως δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης και πολιτισμού, υπό την εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμά του αναμένεται να περιλαμβάνει ζωντανές και ηχογραφημένες εκπομπές με ενημέρωση τοπικού ενδιαφέροντος, μουσική, τίτλους ειδήσεων, ζωντανές μεταδόσεις Δημοτικών Συμβουλίων, ανακοινώσεις και αφιερώματα σε πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της περιοχής.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην προβολή των τοπικών πλεονεκτημάτων και της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Νότιας Κυνουρίας. Μέσα από ειδικά αφιερώματα και ρεπορτάζ, ο σταθμός θα αναδεικνύει τις φυσικές ομορφιές, τα παραδοσιακά χωριά, τα τοπικά προϊόντα και τις πολιτιστικές δραστηριότητες που συνθέτουν την ταυτότητα της περιοχής.
Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί να ενισχύσει την τουριστική κίνηση, προσελκύοντας επισκέπτες με ειδικό ενδιαφέρον για πολιτιστικό και αγροτουρισμό, αλλά και να προσφέρει ένα εργαλείο κοινωνικής συνοχής και ψυχαγωγίας στους δημότες. Με τη διασύνδεση και τη συνεργασία με άλλα δημοτικά ραδιόφωνα και φορείς της Ελλάδας, το «KYNOURIA DR» θα ανταλλάσσει τεχνογνωσία και θα προωθεί καλές πρακτικές.
Ο σταθμός φιλοδοξεί να αναβαθμίσει το επίπεδο επικοινωνίας της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας χώρο για ανοιχτό διάλογο και ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που τους αφορούν άμεσα. Παράλληλα, μέσα από ειδικές ενότητες θα προβάλλονται δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προγράμματα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή παρουσία καθορίζει την αναγνωρισιμότητα, ο νέος ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου Νότιας Κυνουρίας φιλοδοξεί να γίνει πυλώνας ενημέρωσης, πολιτισμού και τουριστικής προβολής, αναδεικνύοντας την περιοχή σε έναν ζωντανό και ελκυστικό προορισμό για επισκέπτες και κατοίκους.
