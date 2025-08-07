Πώς η Ιθάκη διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή νερού
07 Aug 2025, 07:37 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η Ιθάκη διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή νερού προς κατοίκους και επισκέπτες, χάρη στη χρηματοδότηση ύψους 80.000 ευρώ που ενέκρινε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης του νησιού.
Η οικονομική αυτή ενίσχυση αποτελεί κομβική παρέμβαση για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών κατά τους θερινούς μήνες, εξασφαλίζοντας την ομαλή υδροδότηση και τη βελτίωση της καθημερινότητας στο νησί.
Ο Δήμος Ιθάκης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια, τον Υφυπουργό Ιωάννη Γκίκα και τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη για την άμεση ανταπόκριση και τη διαρκή στήριξη των νησιωτικών αναγκών.
«Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και συνέπεια τις προσπάθειες για την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Ιθάκης κ. Στανιτσας.
