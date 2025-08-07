Συνεργασία Δήμου Σκιάθου με την easyJet για την προώθηση του τουρισμού
07 Aug 2025, 06:29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Σε μια νέα συνεργασία προχώρησε ο Δήμος Σκιάθου, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή προβολή του νησιού μέσω της easyJet, μιας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους στην Ευρώπη. Η συνεργασία περιλαμβάνει διαφημιστική καμπάνια ύψους 100.000 ευρώ, στην οποία ο Δήμος συμμετέχει με 50.000 ευρώ, με στόχο την ανάδειξη της Σκιάθου ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού στις πόλεις που συνδέονται αεροπορικά με το νησί.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος σε τέτοιου είδους συνεργασία, καθώς η easyJet συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Για το 2025, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει την πρώτη πτήση προς Σκιάθο στις 30 Απριλίου και την τελευταία στις 2 Νοεμβρίου, καλύπτοντας τη μεγαλύτερη σε διάρκεια τουριστική σεζόν.
Η συνεργασία με την easyJet ξεκίνησε το 2020, με στόχο την ένταξη του νησιού στο ευρωπαϊκό δίκτυο προορισμών της εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας και της Ελβετίας. Σήμερα, η easyJet συνδέει τη Σκιάθο με έξι ευρωπαϊκές πόλεις:
- Ηνωμένο Βασίλειο: Μάντσεστερ, Μπρίστολ, Λονδίνο-Gatwick
- Ελβετία: Βασιλεία
- Ιταλία: Μιλάνο και Νάπολη
Η πλειονότητα των θέσεων είναι ελεύθερες για μεμονωμένους ταξιδιώτες, ενώ σημαντικό ποσοστό προσφέρεται και μέσω οργανωμένων πακέτων διακοπών, με τον συνολικό αριθμό διαθέσιμων θέσεων για το 2025 να ξεπερνά τις 96.000, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με πέρυσι.
