Ο Βόλος βρέθηκε στο επίκεντρο της ψηφιακής επανάστασης στον αγροτουρισμό, φιλοξενώντας τον δεύτερο σταθμό της συνεργασίας της Αγροξενία με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DigAccessAgrotourism.

Η εκδήλωση έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας, στη μετατροπή των αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε δυναμικά σχήματα με ταυτότητα και προστιθέμενη αξία, καθώς και στην ανάδειξη του αγροτουριστικού προϊόντος ως μοχλού ανάπτυξης και εμπειρίας για τον σύγχρονο ταξιδιώτη. Στοχευμένες παρουσιάσεις ανέδειξαν τις στρατηγικές που μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική ύπαιθρος μπορεί να προσελκύσει τον «έξυπνο επισκέπτη» του σήμερα, με παραδείγματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών και έμπνευση από την ιταλική εμπειρία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεσσαλίας, Γιάννης Αναστασίου, τόνισε ότι η ανάπτυξη του αγροτουρισμού αποτελεί στρατηγική επιλογή με μεγάλες προοπτικές, καθώς η Θεσσαλία διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα: αυθεντικό φυσικό τοπίο, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, πλούσια γαστρονομία και αναπτυσσόμενη οινοπαραγωγή. Όπως υπογράμμισε, «η περιοχή μπορεί να εξελιχθεί σε πρότυπο αγροτουριστικού προορισμού, αξιοποιώντας συνδυαστικά τη φύση, τον άνθρωπο και την παράδοση, δημιουργώντας αυθεντικές εμπειρίες που ενισχύουν την τοπική οικονομία και καθιστούν τον επισκέπτη επαναλαμβανόμενο».

Με τη σειρά της, η τουριστική επιχειρηματίας και μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Θέκλα Καμμένου, επισήμανε ότι η συνεργασία της Αγροξενία και του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου για την ψηφιακή ενδυνάμωση του αγροτουρισμού αποτελεί σημαντικό βήμα, ιδιαίτερα για το Πήλιο, όπου οι πρώτες προσπάθειες αγροτουριστικής ανάπτυξης μπορούν να αποκτήσουν εξωστρέφεια και διεθνή προβολή, αξιοποιώντας τον πρωτογενή τομέα και τα τοπικά προϊόντα, όπως τα μήλα, τα κάστανα και το ελαιόλαδο.

Ο Marco Della Puppa, Γενικός Γραμματέας του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου, υπογράμμισε τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, σημειώνοντας ότι «η παρουσία της Περιφέρειας επιβεβαιώνει τη στήριξη στις προσπάθειες για έναν ψηφιακά αναβαθμισμένο αγροτουρισμό». Αντίστοιχα, η Ελένη Καραΐσκου από την Αγροξενία ανέδειξε ότι η συνεργασία μέσω του προγράμματος DigAccessAgrotourism προσφέρει νέα δυναμική στον τουρισμό υπαίθρου, καθιστώντας τον πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και φιλόξενο για όλους.

Τέλος η εκδήλωση στον Βόλο απέδειξε ότι η συνέργεια τοπικών και ευρωπαϊκών φορέων μπορεί να μεταμορφώσει τον ελληνικό αγροτουρισμό σε ένα εξωστρεφές, καινοτόμο και υψηλής προστιθέμενης αξίας τουριστικό προϊόν. Αντίστοιχες ημερίδες θα ακολουθήσουν σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας το δίκτυο της Αγροξενίας και ανοίγοντας τον δρόμο για έναν αγροτουρισμό που σέβεται τη φύση και την παράδοση, αλλά μιλάει τη γλώσσα του μέλλοντος.