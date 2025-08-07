CHIOS ON TOUR 2025: Δωρεάν εκδρομές στη Βόρεια Χίο

Η Χίος «βγαίνει βόλτα» και φέτος, μέσα από τη δυναμική δράση πολιτιστικής και τουριστικής εξωστρέφειας Chios on Tour 2025, που διοργανώνει ο δήμος Χίου και το γραφείο τουρισμού.

Η φετινή σεζόν ξεκινά το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Αυγούστου, με την πρώτη εκδρομή να οδηγεί τους συμμετέχοντες στη Βόρεια Χίο, με τελικούς προορισμούς τα Αγιάσματα και το Άγιο Γάλας. Στη διαδρομή περιλαμβάνονται στάσεις στη γραφική Βολισσό και στο Οινοποιείο Κεφάλα, όπου οι επισκέπτες θα απολαύσουν μοναδική οινογευσία.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει τόσο τους επισκέπτες όσο και τους ίδιους τους Χιώτες πιο κοντά στην πλούσια ιστορία, τα μνημεία και τη φυσική ομορφιά του νησιού, αναδεικνύοντας τις εμπειρίες που μόνο η Χίος μπορεί να προσφέρει. Παράλληλα, καλεί τους συμμετέχοντες να γίνουν πρεσβευτές του νησιού, μεταφέροντας τις εντυπώσεις τους σε φίλους, συγγενείς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμμετοχή στις εκδρομές είναι δωρεάν, με μόνη εξαίρεση το λουτρό ή το μασάζ στο Υδροθεραπευτήριο Αγιασμάτων.

Κάθε εβδομάδα, το γραφείο τουρισμού θα αναρτά διαδικτυακά το πρόγραμμα των εκδρομών. Για πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22713 51726.