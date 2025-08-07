Χίος: Τριώροφο παραδοσιακό κτήριο μετατρέπεται σε τουριστικό κατάλυμα
07 Aug 2025, 07:35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Το «πράσινο φως» για την μελέτη επισκευής τριώροφου παραδοσιακού κτηρίου με πατάρι και τη μετατροπή του σε τουριστικό κατάλυμα, ιδιοκτησίας της Ελένης Αποστολοπούλου, στη Χίο, δίνει απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.
Το κτήριο βρίσκεται στη θέση «Κυλιμάντουρα» ή «Κυλιμούντρα», εντός της ζώνης προστασίας του κεντρικού αμυντικού πύργου του οικισμού του Πυργίου στον δήμο Χίου.
Όπως έκρινε η Εφορεία Αρχαιοτήτων, οι προτεινόμενες επεμβάσεις συντελούν στη συντήρηση και λειτουργικότητα του κτηρίου και δεν προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη στον μεσαιωνικό οικισμό του Πυργίου.
Ωστόσο προβλέπονται ορισμένοι όροι οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν όπως...
- Να διατηρηθούν όλες οι θυρίδες και τα ερμάρια του κτηρίου
- Να καταργηθεί ο εξώστης του Α΄ ορόφου (μεσοπάτωμα) και η θύρα είτε να παραμείνει και να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα στο άνοιγμά της, είτε να δημιουργηθεί παράθυρο στην θέση της, με αναλογία 2:3.
- Όλα τα κουφώματα να είναι ξύλινα, ταμπλαδωτά ή καρφωτά.
- Οι υδρορροές του κτηρίου να είναι ή λίθινες (ανοικτού τύπου κανάλι) ή χάλκινες.
- Να μην τοποθετηθούν εξωτερικά στο κτήριο μονάδες κλιματισμού, ηλιακός θερμοσίφωνας ή δεξαμενές και σε περίπτωση που κάτι από αυτά χρειασθεί, θα εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση σε συνεννόηση με την ΕΦΑ Χίου.
- Σε περίπτωση τοποθέτησης πινακίδας, αυτή να είναι ξύλινη, διαστάσεων 0,50 x 0,70 μ., ή με μεμονωμένους χαρακτήρες γραμμάτων, η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί παράλληλα με την πρόσοψη του κτηρίου και όχι κάθετα σε αυτήν.
- Η τροποποιημένη μελέτη να υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΦΑ Χίου.
Επιπλέον, η απόφαση προβλέπει ότι οι εργασίες θα παρακολουθούνται από την Υπηρεσία, η οποία θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως πριν την έναρξή τους.
