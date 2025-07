Tripadvisor: Η Ακρόπολη στα 16 κορυφαία αξιοθέατα του πλανήτη

Μια θέση στην αφρόκρεμα του παγκόσμιου τουρισμού εμπειριών κατέκτησε για άλλη μια φορά η Ακρόπολη, η οποία διακρίθηκε ανάμεσα στα 16 κορυφαία αξιοθέατα στον κόσμο, στα βραβεία Travellers' Choice Best of the Best 2025 της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας στον κόσμο Tripadvisor.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε θαύματα της φύσης είτε ανθρώπινες δημιουργίες που συγκλόνισαν τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, με την Ακρόπολη να αποσπά την 16η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των κορυφαίων αξιοθέατων στον πλανήτη συγκεντρώνοντας 4,6 αστέρια, την 11η θέση στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή αλλά και την 14η θέση στην παγκόσμια κατάταξη με τα καλύτερα τουριστικά αξιοθέατα για την 25η επέτειο της Tripadvisor. Παράλληλα, το Μουσείο Ακρόπολης αναδείχθηκε ως το 16ο κορυφαίο αξιοθέατο για το 2025 στην Ευρώπη.

Παράλληλα, στη Σαντορίνη βρίσκεται μία από τις κορυφαίες εμπειρίες στον κόσμο και η καλύτερη στην κατηγορία «Ιστιοπλοΐα και ημερήσιες κρουαζιέρες», η Premium Small-Group Catamaran Cruise with BBQ η οποία κατέκτησε την 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης εμπειριών και την 9η θέση της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής. Πρόκειται για ημι-ιδιωτική κρουαζιέρα με καταμαράν, με ένα γεύμα μπάρμπεκιου και ποτά, διάρκειας 5 ωρών. Στις καλύτερες εμπειρίες στην Ευρώπη συγκαταλέγεται ακόμη μια ολοήμερη κρουαζιέρα, η All Day Cruise -3 Islands, στο Αγκίστρι, τη Μονή και την Αίγινα, με αναχώρηση από τον Πειραιά, η οποία κατέκτησε την 22η θέση στην κατάταξη εμπειριών και την 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ιστιοπλοϊας και ημερήσιων κρουαζιέρων.

Οι διακρίσεις συνεχίζονται στην κατηγορία φαγητού και ποτού, όπου το Santorini Wine Stories με περιήγηση το ηλιοβασίλεμα και δείπνο αναδεικνύεται ως η 16η καλύτερη εμπειρία του είδους στον κόσμο, ενώ πιο χαμηλά, στην 22η θέση εντοπίζεται η Tour and Wine Tasting in Mykonian Land και στην 23η θέση η Greek Cuisine Cooking Class in Santorini.

Ένα από καλύτερα πάρκα αναψυχής και πάρκα νερού στην Ευρώπη βρίσκεται στην Κέρκυρα (Aqualand Corfu Water Park) και καταλαμβάνει την 17η θέση της σχετικής κατάταξης σύμφωνα με τους ταξιδιώτες, ενώ στις καλύτερες εμπειρίες πολιτισμού και ιστορίας στην Ευρώπη περιλαμβάνεται το Athens Scenic Bike Tour with an Electric or a Regular Bike (17η θέση).

Τα βραβεία Travellers' Choice Best of the Best τιμούν το υψηλότερο επίπεδο αριστείας στα ταξίδια. Απονέμονται σε όσους λαμβάνουν μεγάλο αριθμό πολύ θετικών κριτικών από την κοινότητα του Tripadvisor σε μια περίοδο 12 μηνών. Από τα 8 εκατ. καταχωρίσεις στην πλατφόρμα, ποσοστό κάτω του 1% πετυχαίνει αυτό το ορόσημο.