Πώς 5 Ελληνικοί δήμοι χαράζουν νέα στρατηγική στον τουρισμό για το 2025

Την ώρα που ο παγκόσμιος τουρισμός επαναπροσδιορίζεται μέσα από την αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών, την επίδραση της τεχνολογίας και τη βιωσιμότητα, πέντε ελληνικοί δήμοι που εκπροσωπούν εμβληματικούς προορισμούς για τον Ελληνικό τουρισμό, επενδύουν στρατηγικά στο δικό τους αφήγημα, με σκοπό να προσελκύσουν αυξανόμενο ταξιδιωτικό κοινό με ποιοτικούς όρους.

Από τη Χαλκιδική μέχρι την Αστυπάλαια, και από την Καλαμάτα μέχρι την Ελαφόνησο και την Χερσόνησο, ο χάρτης του ελληνικού τουρισμού για το 2025 γεμίζει με νέες θεματικές διαδρομές, ψηφιακές καινοτομίες και στοχευμένα ανοίγματα σε διεθνείς αγορές.

Το κοινό τους στοίχημα; Να αναδειχθούν ως κάτι πολύ περισσότερο από απλοί τουριστικοί προορισμοί και να ξανασυστηθούν στο Ελληνικό και διεθνές ταξιδιωτικό κοινό ως περιοχές που αναγνωρίζουν τις δυνατότητές τους και επιλέγουν να τις προωθούν προς όφελος των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων τους με βιώσιμους όρους.

Το Tornos News, στο πλαίσιο της εκτενούς έρευνας που πραγματοποιεί σε δήμους από όλη τη χώρα και τη στρατηγική προβολής τους για το 2025, αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι προορισμοί αυτοί επιδιώκουν να κερδίσουν το στοίχημα αυτό...

Δήμος Αριστοτέλη: Θεματικές μορφές και φιλοσοφία στο επίκεντρο της στρατηγικής του 2025

Σε 111.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος τουριστικής προβολής του δήμου Αριστοτέλη για το 2025. Το εφετινό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προγράμματος του 2022, εντάσσει στις δραστηριότητές του και τις διεθνείς σχέσεις και διασυνδέει τον τουρισμό με τον πολιτισμό. Ναυαρχίδα όλου του σχεδίου είναι ο θεματικός τουρισμός και τα φρέσκα τουριστικά αφηγήματα.

Κύριος άξονας είναι η δημιουργία και προβολή θεματικών αφηγημάτων που «παντρεύουν» την ιστορία, τη φιλοσοφία και την παράδοση με το φυσικό περιβάλλον και τις σύγχρονες εμπειρίες. Μεταξύ των κορυφαίων projects ξεχωρίζουν τα THE MADEMOCHORIA PROJECT, Mount Athos – Catalonia, Η Αθωνική KOUZINA - The Wine Project, The Xerxes Project, TA ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ – Το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Aristotle – Confucius Project και Zorba the Greek Project.

Η καινοτομία ενισχύεται και με την ψηφιακή προβολή, όπως η χρήση QR codes, διανομή newsletters σε πάνω από 2.600 τουριστικά γραφεία παγκοσμίως, και η ανανέωση του portal visit-aristotle.gr.

Το 2025 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση επαγγελματιών του τουρισμού με σεμινάριο στις τοπικές ξενοδοχειακές μονάδες και στις μονάδες εστίασης με θέμα «Η ΟΙΝΟΛΑΣΠΗ» για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων. Περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία τοπικής οινικής ταυτότητας με θέμα το Λημνιό.

Στο στόχαστρο μπαίνει και το άνοιγμα νέων τουριστικών αγορών για τον προορισμό, όπως η Ινδία, οι ΗΠΑ, η Γεωργία και το Ιράν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το άνοιγμα στην Πορτογαλία και σε δορυφορικές της Ρωσίας τουριστικές αγορές καθώς και η ενίσχυση των προσπαθειών για καθιέρωση του προορισμού στα δυτικά Βαλκάνια.

Επιπλέον, με το Xerxes Project επιχειρείται το άνοιγμα της περσικής τουριστικής αγοράς ενώ με την αναβίωση των ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΩΝ στο στόχαστρο μπαίνουν οι αγορές της Ασίας μέσα από «το πέρασμα του Μεγαλέξανδρου».

Σε επίπεδο έργων τουριστικής υποδομής σχεδιάζονται η δημιουργία μαρίνας στην Αμμουλιανή, σημείο ιστορικής αναφοράς για τον Αλέξη Ζορμπά στο Παλαιοχώρι, ολοκλήρωση μελετών για τη δημιουργία πεζογέφυρας από το Άλσος Αριστοτέλη προς τα Σιδηροκαύσια, δημιουργία Μουσείου Μελιού στην Αρναία Βίλα Μποδοσάκη, ανανέωση bike friendly πιστοποίησης, ολοκλήρωση της περιπατητικής διαδρομής «των γεφυριών» στη Μεγάλη Παναγία, ετήσια συντήρηση του περιπατητικού | ποδηλατικού δικτύου, σύνταξη οριστικής μελέτης για τη δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου στη διώρυγα του Ξέρξη, δημιουργία θεματικού καταδυτικού κέντρου στο Στρατώνι, στελέχωση μουσειακών χώρων, δημιουργία σημείου Μικρασιατικής Μνήμης στα Νέα Ρόδα, δημιουργία Πολυχώρου Πολιτισμού στο κτίριο Αρσανάς στην Αμμουλιανή, δημιουργία Πολυχώρου Πολιτισμού στην Καλογερική Λέσχη της Αμμουλιανής και βελτίωση υποδομών πρόσβασης στους καταρράκτες της Βαρβάρας.

Το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του Δήμου, τα Αριστοτέλεια, αναδεικνύεται σε διεθνή κόμβο φιλοσοφίας, εκπαίδευσης και πολιτισμού με:

Συμπόσια, συνέδρια και εκδηλώσεις όπως το "Following Aristotle"

Διεθνείς συμμετοχές από Κίνα, Σικελία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σαουδική Αραβία

Θεματικά αφιερώματα στη γαστρονομία του Αζερμπαϊτζάν και της Κίνας

Ενίσχυση του σχολικού τουρισμού με προγράμματα όπως οι "Μικροί Αριστοτελικοί Περιπατητές"

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια

Ο Δήμος Αριστοτέλη έχει προγραμματίσει τη συμμετοχή σε κορυφαίες τουριστικές εκθέσεις (WTM Λονδίνου, ITB Βερολίνου, Philoxenia Θεσσαλονίκης, MATKA Ελσίνκι), ενώ παράλληλα, συνεχίζονται οι προωθητικές εκδηλώσεις σε Νέα Υόρκη, Αγία Πετρούπολη, Αλμάτυ, Μάλτα και Σικελία.

Αστυπάλαια: Βιωσιμότητα, activities, ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών

Τις 60.000 ευρώ αγγίζει ο προϋπολογισμός του προγράμματος προβολής της Αστυπάλαιας για το 2025.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό (BIT, ITB, Globalnie Katowice, IFTM Top Resa, WTM και ΔΕΘ), συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρία συμβούλων Τουρισμού, ταξίδια δημοσιογράφων, bloggers και επαγγελματιών, ενέργειες δημοσίων σχέσεων (παρουσίαση προορισμού, συμμετοχή σε workshop/ trade show ή γεύματα εργασίας), διαφημιστική προβολή (Διαδίκτυο, ηλεκτρονικά, έντυπα ΜΜΕ, υπαίθρια – εξωτερική προβολή), δημιουργία και εκτύπωση έντυπου υλικού και βίντεο.

Περιλαμβάνει ακόμα επικοινωνιακό μήνυμα που συνίσταται στην ανάδειξη του πλεονεκτήματος του προορισμού που «παντρεύει» την παράδοση με την αυθεντικότητα, το μέλλον και την καινοτομία.

Η προσπάθεια προβολής αφορά στη γνωστοποίηση ποιοτικών διαστάσεων και θεματικών εμπειριών της Αστυπάλαιας όπως βιωσιμότητα, activities, ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών, τοπικά προϊόντα, κουλτούρα, τοπική κουζίνα και αρχαία μνημεία. Στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διεύρυνση του αφηγήματος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Αγορές ενδιαφέροντος είναι οι Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία, ενώ νέες ευκαιρίες αναδύονται και λαμβάνονται υπόψη σε «δεξαμενές» όπως η Πολωνία, η Αμερική και η Σκανδιναβία.

Ομάδες-στόχοι που προσεγγίζονται από τον Δήμο και την Επιτροπή Τουρισμού αφορούν τους υποστηρικτές του αειφόρου και βιώσιμου τουρισμού, τους φίλους των δραστηριοτήτων, τους λάτρεις της γαστρονομίας και τους επιλεκτικούς παραθεριστές που επιζητούν τη χαλάρωση με την ποιοτική διασκέδαση.

Δημογραφικά η Αστυπάλαια αποτελεί αγαπημένο προορισμό για οικογένειες, ζευγάρια, μοναχικούς περιηγητές και παρέες κάθε ηλικιακής ομάδας.

Καλαμάτα: Η «πράσινη» πρωτοπόρος που επενδύει στη διεύρυνση της σεζόν

Με στόχο τη θεμελίωση της Καλαμάτας ως έναν από τους κορυφαίους, βιώσιμους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής για το 2025. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, βασίζεται σε επτά στρατηγικούς άξονες και συνδυάζει ψηφιακή και φυσική προβολή, ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, αλλά και δράσεις εξωστρέφειας και συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Ο Δήμος Καλαμάτας ευθυγραμμίζεται με την εθνική στρατηγική του ΕΟΤ και τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ενισχύοντας τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων έως το 2030. Η προβολή της πόλης στοχεύει όχι μόνο στην αύξηση των επισκεπτών αλλά και στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσα από δράσεις βιωσιμότητας, ψηφιακής καινοτομίας και κυκλικής οικονομίας.

Οι σχεδιαζόμενες δράσεις τουριστικής προβολής στοχεύουν στην ανάδειξη των εμπειριών και των προϊόντων που προσφέρει καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου η Καλαμάτα και την σύνδεση των δομών της πόλης, όπως ο Διεθνής αερολιμένας, τα Μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, οι δομές πολιτισμού (Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Φεστιβάλ Χορωδιών), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, λοιπές πολιτιστικές δράσεις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι πρωτοβουλίες τους, με ένα τρόπο ενιαίο και συνεκτικό.

Η ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της Καλαμάτας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματος. Ο Δήμος σχεδιάζει τη συμμετοχή σε κορυφαίες τουριστικές εκθέσεις ενώ επενδύει σε συνεργασίες με τουριστικούς πράκτορες και αεροπορικές εταιρείες. Παράλληλα, υλοποιείται μια σύγχρονη ψηφιακή στρατηγική με τη δημιουργία των ιστοσελίδων visit.kalamata.gr και events.kalamata.gr, καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα και εφαρμογές για κινητά που προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες στον επισκέπτη.

Κεντρική φιλοσοφία του σχεδιασμού είναι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με στοχευμένες ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δίνοντας έμφαση στις city break εμπειρίες, τον πολιτιστικό τουρισμό και τη φύση. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο περιπατητικός, ο ποδηλατικός, η αναρρίχηση στον Ταΰγετο και ο τουρισμός γαστρονομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως η ανάδειξη του «μητρικού δέντρου» της ποικιλίας Ελιάς Καλαμών, ένα δέντρο 1.500 ετών που βρίσκεται στο χώρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Δημιουργούνται επίσης νέα σημεία ενδιαφέροντος για φωτογράφιση (instagram spots), καθώς και infopoints σε κομβικά σημεία, όπως το αεροδρόμιο, η παραλία και το Δημαρχείο, τα οποία θα προβάλλουν την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της πόλης.

Η εξωστρέφεια ενισχύεται με δράσεις όπως διοργάνωση fam trips και press trips, ενώ η Καλαμάτα προβάλλεται ως έξυπνη, βιώσιμη και φιλόξενη πόλη. Η πολιτιστική διπλωματία υποστηρίζεται με πρωτοβουλίες όπως η ανάδειξη του Καλαματιανού Μαντηλιού, μέσω δημιουργικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ και διαδραστικών δράσεων.

Ελαφόνησος: Μεγιστοποίηση της προβολής και επιμήκυνση σεζόν με σύμμαχο τη φύση και την ιστορία

Σε 80.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός τουριστικής προβολής του δήμου Ελαφονήσου για το 2025.

Ο δήμος, ο οποίος περιλαμβάνει το αρχαιότερο ενάλιο μουσείο βυθισμένης Πολιτείας του Παυλοπετρίου, τον υγρότοπο της Λίμνης Στρογγύλη και τις παγκοσμίου πλέον φήμης παραλίες (Σίμου – Πούντας - Νησιά της Παναγίας), στοχεύει να αξιοποιήσει την πολιτιστική και πολιτισμική του κληρονομιά στοχεύοντας την μεγιστοποίηση της προβολής και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Οι βασικοί άξονες υλοποίησης των στόχων του προγράμματος είναι

η αξιοποίηση διαδικτυακών τεχνολογιών, με την κατασκευή σύγχρονης ιστοσελίδας, τη δημιουργία forum ανταλλαγής τουριστικών ιδεών και προτάσεων ως τμήμα του Elafonisos.gr, την επέκταση προβολής σε social media και την περαιτέρω αξιοποίηση ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας όπως οι πλατφόρμες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΕΟΤ.

οι δημόσιες σχέσεις/ συνερεγασίες με συμμετοχή σε διαδικτυακές και δια ζώσης τουριστικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, συνεργασία με όμορους Δήμους, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και έτερους Νησιωτικούς Δήμους, φιλοξενία τουριστικών φορέων και δημοσιογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πιστοποίηση περιπατικών διαδρομών και προσέλκυση κινηματογραφικών και διαφημιστικών παραγόντων, και τουριστικών πρακτόρων.

το προωθητικό υλικό, με τη δημιουργία νέου προωθητικού βίντεο και υλικού αεροφωτογραφιών, επικοινωνία με ΜΜΕ και τοποθέτηση δύο ενημερωτικών ηλεκτρονικών πινακίδων.

η διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ και ημερίδων, όπως η συνδιοργάνωση με επαγγελματικούς και τοπικούς ή άλλους φορείς πολιτιστικών, θεματικών μουσικών και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων, που προάγουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής, με στόχευση τη στήριξη και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την επιμήκυνση της περιόδου.

Χερσόνησος: Ο πρώτος προορισμός της Κρήτης «ποντάρει» στη στρατηγική ανάπτυξη

Ο πρώτος τουριστικός προορισμός της Κρήτης και ένας από τους διασημότερους στην Ελλάδα, η Χερσόνησος, ακολουθεί για το 2025 πρόγραμμα τουριστικής προβολής συνολικού προϋπολογισμού 356.000 ευρώ.

Στους στρατηγικούς και επικοινωνιακούς στόχους κυριαρχούν η δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), η υλοποίηση πρωτογενούς έρευνας πεδίου για την αποτύπωση του προφίλ των επισκεπτών της περιοχής και των λόγων / κριτηρίων επιλογής του προορισμού από τους επισκέπτες, η καθιέρωση του Δήμου ως προσβάσιμος προορισμός για την ενίσχυση των ροών τουρισμού τρίτης ηλικίας στη περιοχή και η ενίσχυση των θεματικών μορφών τουρισμού.

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος κατανέμεται, κατά κύριο λόγο, στις ακόλουθες δράσεις...

Ανάλυση και Στρατηγική Ανάπτυξη Προορισμού | Η δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων διαβούλευση με επωφελούμενους (stake holders) του Τουριστικού Τομέα, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και εποχικότητας, αξιολόγηση τουριστικής πρότασης προορισμού Χερσονήσου, καταγραφή και ιεράρχηση αποθέματος, διερεύνηση νέων θεματικών τομέων και ειδικών / εναλλακτικών μορφών τουρισμού. εντοπισμό αγορών – στόχου, ακροατηρίων και προφίλ / τύπου επισκεπτών, στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής ανάπτυξης, SWOT ανάλυση και αξιοποίηση διεθνών τάσεων.

Μελέτες σύστασης Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (ΟΔΠ) και ενέργειες σύστασής του | Μελέτες σύστασης του ΟΔΠ σύμφωνα με τον Ν. 4875/2021 – ΦΕΚ Α’ 250/23-12-2021 “Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης” και ενέργειες σύστασης.

Δημιουργία ταυτότητας προορισμού και Πλάνο Μάρκετινγκ Προορισμού

Δημιουργία – παραγωγή - προμήθεια – οπτικοακουστικού υλικού πάσης φύσεως και κατασκευών και μέσων για την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου.

Μεταφράσεις, επεξεργασία και επιμέλεια κειμένων για την τουριστική προβολή του Δήμου

Δημιουργία και συντήρηση εφαρμογών πάσης φύσεως που σχετίζονται με τον τουρισμό (τουριστικό ιστότοπο, εφαρμογές για κινητά και tablets κλπ.)

Προμήθεια – δημιουργία ενημερωτικών / πληροφοριακών φυλλαδίων, αφισών, banners, καρτών κ.λπ.

Δημιουργία μακετών, δημιουργικών, γραφιστικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των επικοινωνιακών στόχων της Αντιδημαρχίας Τουρισμού

Αύξηση σημείων τουριστικής πληροφόρησης

Χρήση διαδικτυακών εργαλείων | Πλάνο διαδικτυακού Μάρκετινγκ ετήσιας διάρκειας. Τοποθέτηση και ενεργοποίηση δεικτών απόδοσης επικοινωνίας (KPIs). Εκθέσεις απόδοσης και αποτελεσματικότητας. Συντήρηση, επικαιροποίηση και τροφοδότηση των προφίλ του Προορισμού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ενέργειες ψηφιακής διαφήμισης με χρήση εργαλείων που προσφέρει το διαδίκτυο (direct mail, Facebook, internet banners, google ads κ.λπ.). Δημοσιεύσεις / καταχωρήσεις / Ανακοινώσεις / Μηνύματα Διαφημίσεις και καταχωρήσεις σε ψηφιακά μέσα (ιστότοπους, σελίδες με μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) που ανήκουν σε τρίτους.

Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

Δαπάνες εκθέσεων και συμμετοχών σε συνέδρια

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Διασύνδεση πρωτογενή και τουριστικού τομέα (Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού)

Υποστήριξη κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών

Ο δήμος είναι γνωστός για τις υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακές υποδομές, έχει εδραιωθεί στον μαζικό τουρισμό και τα τοπόσημα της Χερσονήσου και των Μαλίων έχουν καθιερωθεί στον τουρισμό της νυχτερινής διασκέδασης. Από το 2011, προβάλλει μορφές εναλλακτικού τουρισμού (ορειβατικό και ποδηλατικό), τον πολιτιστικό τουρισμό (αρχαιολογικά σημεία, ιστορία, παράδοση και κρητική διατροφή) στοχεύοντας στην διαφοροποίηση του προορισμού, στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στην αύξηση της επισκεψιμότητας της ενδοχώρας όπου ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή με την κρητική φιλοξενία, την πολιτιστική κληρονομιά και την φυσική ομορφιά του τόπου.