Επιστημονική συνάντηση για τη φροντίδα ηλικιωμένων στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την Επιστημονική Συνάντηση «Real life challenges in the continuity of care in older people», που θα γίνει στο Ηράκλειο από 16 έως 18 Ιουνίου 2025. Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση που φέρνει κοντά ειδικούς από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στη φροντίδα των ηλικιωμένων.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το πρόγραμμα PROGRAMMING-COST, που εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας στη γηριατρική, και το Sprin-G της Ευρωπαϊκής Γηριατρικής Εταιρείας (EuGMS), σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ και την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης (ΕΕΜΕΓ).

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται διαλέξεις, εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια και παρουσιάσεις για θέματα όπως η επικοινωνία με τους ηλικιωμένους, η υποστήριξη φροντιστών και τα νέα μοντέλα φροντίδας. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων και να ενισχυθεί η γηριατρική στην Ελλάδα.

Η πρώτη μέρα ξεκινά με ομιλίες διεθνών ειδικών και κλείνει με μια ξεχωριστή παρουσίαση για τα κρητικά βότανα. Τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν πρακτικά εργαλεία και καινοτόμες προσεγγίσεις, ενώ στο τέλος θα γίνει συζήτηση με τοπικούς φορείς για τη βελτίωση της φροντίδας των ηλικιωμένων στην Κρήτη.

Η συνάντηση δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, τη συνεργασία και την ανάπτυξη πολιτικών για την υποστήριξη της τρίτης ηλικίας, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους ηλικιωμένους.