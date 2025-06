H γοητεία του Ναυπλίου | Συνεργασία Marketing Greece και Δήμου Ναυπλιέων

H Marketing Greece και ο Δήμος Ναυπλιέων ενώνουν δυνάμεις για πρώτη φορά και αναδεικνύουν τη συναρπαστική ταυτότητα του προορισμού και της ευρύτερης περιοχής. Η ρομαντική ατμόσφαιρα της πόλης, η ζωντανή ιστορία που αφηγείται σε κάθε της σημείο, η χαρακτηριστική της αρχιτεκτονική και οι ξεχωριστές αποδράσεις που προσφέρει σε κοντινή απόσταση συνθέτουν το πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και η παραγωγή πρωτότυπου περιεχόμενου θέτουν ως στόχο τόσο την ενίσχυση του awareness του προορισμού όσο και την ανάδειξη των πολλαπλών επιλογών που προσφέρει.

Μέσα από το travel video Nafplio | The timeless escape that keeps on giving, οι ταξιδιώτες προσκαλούνται να ανακαλύψουν τη γοητεία του Ναυπλίου και να περιηγηθούν στα γραφικά σοκάκια που φέρνουν στη μνήμη πρόσωπα και γεγονότα της Ελλάδας. Ενώ το θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών και το παραθαλάσσιο Τολό αποκαλύπτουν το πλήθος των εμπειριών που προσφέρει ο προορισμός. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τρία Short-form Videos και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τα οποία αξιοποιήθηκαν στην ψηφιακή καμπάνια που υλοποιήθηκε στα Social Media του Discovergreece.com.

Ο Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα μας συνεργασία με τον Δήμο Ναυπλιέων. Πρόκειται για έναν ιστορικό προορισμό, με αυθεντική ατμόσφαιρα και ξεχωριστές εμπειρίες που συνδέουν αριστοτεχνικά το παρελθόν με το παρόν. Ένας προορισμός που πέρα από τη δυναμική που διαθέτει ως τουριστικός προορισμός έχει και την ευκαιρία να αναπτυχθεί μέσα από υπεύθυνα μοντέλα τουρισμού.»

Ο Κωνσταντίνος Καράπαυλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Ναυπλιέων, δήλωσε:

«Ο πολιτιστικός τουρισμός και ο τουρισμός εμπειριών αποτελεί για εμάς το μέλλον και την προοπτική για αειφορία, σεβασμό στο περιβάλλον, αρμονική συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία. Οι μελέτες δείχνουν μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού εάν επικεντρωθούμε στην ανάδειξη και προώθηση του πολιτιστικού μας αποθέματος που για τον Δήμο μας είναι αστείρευτο.

Θεωρούμε ότι η εταιρεία Marketing Greece αποτελεί τον κατάλληλο για εμάς συνεργάτη, ώστε μέσω της διαδικτυακής προώθησης που γίνεται για πρώτη φορά στον Δήμο μας, να ανοίξουμε βιώσιμους δρόμους για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και για την προσέλκυση του αληθινού περιηγητή, που θα δώσει αξία στο πολιτιστικό γεγονός που ονομάζεται τουρισμός και θα απογειώσει την τοπική οικονομία. Είμαστε ευτυχείς για την συνεργασία και προσβλέπουμε στο μέλλον ώστε οι δράσεις να συνεχιστούν».