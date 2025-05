Η Ρόδος στο επίκεντρο της διεθνούς σειράς Treasures of the World with Bettany Hughes

Η Ρόδος ετοιμάζεται να βρεθεί στο διεθνές προσκήνιο, καθώς επιλέχθηκε ως θέμα νέου επεισοδίου της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς Treasures of the World with Bettany Hughes, που προβάλλεται στο βρετανικό Channel 4 και σε περισσότερα από 120 δίκτυα παγκοσμίως, φτάνοντας συνολικά κοινό σχεδόν 2 δισ. θεατών. Δημιουργός και παρουσιάστρια της σειράς είναι η διακεκριμένη ιστορικός και συγγραφέας Bettany Hughes, γνωστή για τη διεισδυτική της ματιά σε εμβληματικούς προορισμούς με ιστορικό και πολιτιστικό βάθος.

Η συγκεκριμένη παραγωγή έρχεται σε συνέχεια του πρώτου επεισοδίου της σειράς, το οποίο γυρίστηκε το 2021 με θέμα την Ελλάδα και περιλάμβανε γυρίσματα σε Αθήνα, Ναύπλιο, Σπάρτη, Αιγές, Ολυμπία και Επίδαυρο. Το ενδιαφέρον της παραγωγής για τη Ρόδο εστιάζει στη μακραίωνη ιστορία της, στην πολιτιστική της κληρονομιά, αλλά και στο εντυπωσιακό φυσικό τοπίο που την καθιστά διαχρονικά ελκυστικό προορισμό.

Η συμμετοχή της Ρόδου στο επόμενο επεισόδιο ενισχύεται από τη στήριξη του Ε.Ο.Τ., ο οποίος εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους περίπου 66.800 ευρώ για την υποστήριξη των γυρισμάτων και την εξασφάλιση προωθητικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η διάθεση υλικού –όπως φωτογραφίες, αποσπάσματα και trailers– στον Ε.Ο.Τ. για χρήση σε καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η διοργάνωση ειδικών προβολών σε Λονδίνο και Ελλάδα για εκπροσώπους ΜΜΕ και θεσμικούς καλεσμένους.

Επιπλέον, η συνεργασία περιλαμβάνει την προβολή του λογότυπου του Ε.Ο.Τ. στο διεθνές master της παραγωγής, την παρουσία εκπροσώπων του οργανισμού σε εκδηλώσεις προβολής, καθώς και αναρτήσεις της Bettany Hughes στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media με αναφορές στην Ελλάδα και στον φορέα.

Η επιλογή της Ρόδου για τη διεθνή αυτή παραγωγή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας τα μοναδικά πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του σε ένα παγκόσμιο κοινό υψηλού ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως προορισμού εμπειριών και αυθεντικότητας.