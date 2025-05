Η Κρήτη στην παγκόσμια σκηνή του SUP – 10 χρόνια Agios Nikolaos on SUP

Με απόλυτη επιτυχία και διεθνή λάμψη ολοκληρώθηκε το επετειακό Agios Nikolaos on SUP, που φέτος γιόρτασε τη 10η χρονιά του, στις 3 και 4 Μαΐου. Ο κορυφαίος ελληνικός αγώνας όρθιας σανιδοκωπηλασίας (SUP), που φιλοξενείται στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, αποτέλεσε για ακόμα μία φορά σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο καλεντάρι του αθλήματος, ως ένας από τους πέντε σταθμούς της ICF World Ranking Series 2025.

Περισσότεροι από 200 αθλητές από 23 χώρες έδωσαν το «παρών» σε ένα τετραήμερο γεμάτο ένταση, πάθος και εντυπωσιακό συναγωνισμό, σε έναν αγώνα που συνδύασε τη διεθνή απήχηση με την τοπική φιλοξενία και την τουριστική εξωστρέφεια. Οι αγώνες τεχνικής και μεγάλης απόστασης που διεξήχθησαν στον Αλμυρό και κατά μήκος της παραλιακής ζώνης μέχρι τη Σπιναλόγκα, προσέφεραν δυνατές συγκινήσεις και ανέδειξαν τους Shuri Araki (Ιαπωνία) και Mariecarmen Rivera (Πουέρτο Ρίκο) ως διπλούς νικητές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Εμπνευστής της διοργάνωσης και επί σειρά ετών στυλοβάτης της, ο Μιχάλης Φαρσάρης, πρόεδρος του ΝΑΣΑΝ και έφορος SUP της Ελληνικής Ομοσπονδίας, συνέχισε να δίνει τον τόνο στη διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε διεθνές πρότυπο. Καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης η ΔΑΕΑΝ με τον πρόεδρο Γιώργο Αστρουλάκη, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, η Περιφέρεια Κρήτης, η ομάδα της TOURIX και φυσικά η τοπική κοινωνία, που στηρίζει με θέρμη κάθε χρόνο το θεσμό.

Η φετινή επέτειος συνοδεύτηκε από καινοτομίες και έντονο συμβολισμό. Το Agios Nikolaos on SUP φιλοξένησε για πρώτη φορά έναν αγώνα διπλής σημασίας: Παγκόσμιας Κατάταξης και Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας τη θέση της διοργάνωσης στον παγκόσμιο χάρτη του SUP. Οι συνθήκες στον τεχνικό αγώνα ήταν απαιτητικές, με έντονο άνεμο και κύματα, ενώ στη μεγάλη απόσταση οι συμμετέχοντες βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα πολυπρόσωπο και απρόβλεπτο σκηνικό.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους νέους Έλληνες αθλητές της κατηγορίας Κ18, οι οποίοι ξεχώρισαν για την αγωνιστικότητα και τις επιδόσεις τους, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του ελληνικού SUP είναι ήδη εδώ.

Η διοργάνωση έκλεισε με συγκίνηση και τιμή στη μνήμη της σπουδαίας Amandine Chazot, η οποία υπήρξε σύμβολο της διοργάνωσης και αγαπημένη φιγούρα της SUP κοινότητας. Το Agios Nikolaos on SUP δεν είναι απλώς ένας αγώνας – είναι μια γιορτή αθλητισμού, κοινότητας και διεθνούς φήμης, που καθιερώνει την Κρήτη ως παγκόσμιο προορισμό αθλητικού τουρισμού.