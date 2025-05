Ταξίδι εξοικείωσης σε Εύβοια, Σαντορίνη και Φολέγανδρο

Από τις 13 έως τις 21 Μαϊου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί ταξίδι εξοικείωσης αρθρογράφου σε τρία νησιά της Ελλάδας, την Εύβοια, τη Σαντορίνη και τη Φολέγανδρο.

Μεταξύ άλλων, το ταξίδι εξοικείωσης διοργανώνει η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας σε συνεργασία με το Βρετανικό Μέσο inews.

Ειδικότερα, τα ελληνικά νησιά θα επισκεφθεί ο κ. James Litston, τακτικός αρθρογράφος για την Ελλάδα, ο οποίος συνεργάζεται με έγκριτα Βρετανικά μέσα όπως είναι τα The Times, Independent και The Telegraph.

Ο δημοσιογράφος θα επισκεφθεί κατ’ αρχάς την Εύβοια με στόχο τη γνωριμία του νησιού στο Βρετανικό κοινό, προβάλλοντας τη γαστρονομία της, τη φυσική ομορφιά της και τον τουρισμό ευεξίας μέσω αφιερώματος με τίτλο «Evia: is this Greece's most relaxing island? », δηλαδή «Εύβοια: Είναι το πιο χαλαρωτικό νησί της Ελλάδας; »

Στη συνέχεια, ο κ. Litston θα ταξιδέψει στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη, με στόχο την αποκατάσταση της εικόνας του νησιού ως ελκυστικού και ασφαλούς πλέον τουριστικού προορισμού, μετά από την έντονη σεισμική δραστηριότητα που ταλαιπώρησε προσφάτως το νησί, αλλά και τη Φολέγανδρο, με σκοπό την ανάδειξη του νησιού ως ιδανικού προορισμού για διακοπές.

Η ολοσέλιδη αρθρογραφία θα δημοσιευτεί εντός του καλοκαιριού στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The I. Η κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας, η οποία κυκλοφορεί κάθε μέρα εκτός Κυριακής, ανέρχεται σε 221.000 φύλλα και αριθμεί 734.000 αναγνώστες ημερησίως.

Ωστόσο, ο κ. Litston θα συλλέξει και περαιτέρω υλικό από τους υπόλοιπους προορισμούς που θα επισκεφθεί για την συγγραφή μελλοντικού άρθρου, προς δημοσίευση σε άλλα Βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ταξίδι αυτό εντάσσεται στη στρατηγική του ΕΟΤ για την ενίσχυση της εικόνας δημοφιλών προορισμών όπως η Σαντορίνη, αλλά και για την ανάδειξη λιγότερο γνωστών νησιών, όπως η Εύβοια και η Φολέγανδρος, με στόχο την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού από τη βρετανική αγορά.