Δήμος Αθηναίων: Πάνω από 200 επαγγελματίες στο Ζάππειο για το This is Athens – Agora

Ένα νέο κεφάλαιο στον τουριστικό σχεδιασμό και την επιχειρηματική εξωστρέφεια της Αθήνας σηματοδοτεί η έναρξη της εφετινής B2B διοργάνωσης «This is Athens - Agora» του δήμου Αθηναίων (7-8 Απριλίου) η οποία έχει σαφώς ενισχυμένο χαρακτήρα και είναι ριζικά μεγαλύτερη από άλλες χρονιές ως μετεξέλιξη του «Travel Trade Athens».

Πιο μεγάλη και πιο στοχευμένη από ποτέ, η εφετινή B2B συνάντηση για τον τουρισμό, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Συνεδρίου και Επισκεπτών (This is Athens – CVB) της Αναπτυξιακής Αθήνας, φιλοξενείται στο Ζάππειο Μέγαρο, έναν εμβληματικό χώρο της Αθήνας με ιδιαίτερες απαιτήσεις, δεδομένης της αυξανόμενης δυναμικής του θεσμού.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων, για πρώτη φορά, εκπροσώπων από τις μεγάλες αγορές της Κίνας και της Ινδίας, (συνολικά πάνω από 200 επαγγελματίες -hosted buyers- από 25 χώρες) είναι αυξημένος, γεγονός που μεταφράζεται σε πολλαπλάσιες ευκαιρίες δικτύωσης και εμπορικών συνεργειών. Η διοργάνωση εξελίσσεται σε ένα σημείο αναφοράς για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην καρδιά της Αθήνας.

Υπολογίζεται ότι στο διήμερο του This is Athens - Agora οι επαγγελματικές συναντήσεις θα φτάσουν τις 2.500.

O Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Η Αθήνα στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι μόνο μια πόλη με σπουδαία ιστορία, αλλά κι ένας προορισμός με παρόν και μέλλον στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Το This is Athens – Agora επιβεβαιώνει τη δυναμική της πρωτεύουσας, φέρνοντας αυτές τις δύο ημέρες σε επαφή τους σημαντικότερους παράγοντες της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Ως δημοτική αρχή, θέσαμε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του προορισμού, σύμφωνα με τους όρους της βιωσιμότητας και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των Αθηναίων.

Έχοντας διενεργήσει τη Μελέτη Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας, προτού η πόλη έρθει αντιμέτωπη με σημάδια υπερτουρισμού, αξιοποιήσαμε τα στοιχεία της και ιδρύσαμε το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού, προκειμένου να χαράξουμε τη βιώσιμη στρατηγική μας για την πόλη. Θέλουμε να αναδείξουμε την Αθήνα ως έναν σύγχρονο και φιλόξενο προορισμό, που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες όλο τον χρόνο στους επισκέπτες της και μία ευχάριστη και λειτουργική καθημερινότητα σε όλους όσοι ζουν στην πόλη».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών (ΔΑΑ), Ιωάννης Παράσχης, στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «H Αθήνα διανύει τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά δυναμική περίοδο τουριστικής ανάπτυξης, έχοντας κατακτήσει πλέον μια από τις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς αστικούς προορισμούς. Καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, με έμφαση στη διαχείριση και στην ενίσχυση του βιώσιμου αποτυπώματος της πόλης μας, η αξιοποίηση των συνεργασιών αποτελεί έναν κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα.

Η σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, This is Athens – Agora εμπεριέχει την έννοια του διαλόγου και της συνεργασίας και συγκεκριμένα της αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη συντονισμένη προσέγγιση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης. Αποτελεί χρέος όλων όσοι δραστηριοποιούμαστε στους ζωτικούς κλάδους του τουρισμού και του ταξιδιού να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε όσα έχουμε πετύχει, έχοντας τώρα μια σημαντική ευκαιρία να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την εξωστρέφεια για το επόμενο σημαντικό κεφάλαιο της εξέλιξης και της αναβάθμισης της πόλης μας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού».

Ο Πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχης Βασιλάκης, ανέφερε: «Η διαχρονική και ουσιαστική συνεργασία όλων μας είναι αυτή που έχει φέρει τα πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία καταγράφονται μέχρι τώρα για την πόλη της Αθήνας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σε μια περίοδο που η αναβάθμιση της εμπειρίας τόσο για τους επισκέπτες όσο και τους μόνιμους κατοίκους είναι κοινή επιδίωξη, καθώς και η διατήρηση της ζήτησης, την οποία δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένη, η AEGEAN θα συνεχίζει να στηρίζει με το δίκτυο, τη δραστηριότητά της, αλλά και την πάντα ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία της, τη γεωγραφική και χρονική διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ιωάννης Γεώργιζας, υπογράμμισε: «Η φετινή διοργάνωση αντανακλά το νέο όραμα της πόλης: μια βιώσιμη, σύγχρονη και συμπεριληπτική μητρόπολη. Στο πλαίσιο αυτό, το This is Athens – Agora ενσωματώνει “πράσινες” πρακτικές και προωθεί την αυθεντική εμπειρία της Αθήνας ως προορισμού που εξελίσσεται και επανατοποθετείται δυναμικά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Μέσα από στοχευμένες Β2Β συναντήσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης, επαναπροσδιορίζουμε τον ρόλο της Αθήνας ως μιας μητρόπολης που καινοτομεί και πρωτοπορεί στον τουριστικό τομέα».

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, διακεκριμένοι ομιλητές συμμετέχουν στο «Agora Insights», έναν κύκλο συζητήσεων με έμφαση τον πολιτισμό, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Παράλληλα, για πρώτη φορά, το This is Athens-Agora δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον συνεδριακό και επαγγελματικό τουρισμό, με ισότιμη συμμετοχή εταιρειών από τον κλάδο των συνεδρίων και των εκδηλώσεων. Αυτή η στρατηγική επιλογή αντανακλά τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου για την Αθήνα.

Η νέα του έκδοση της διήμερης διοργάνωσης είναι σχεδιασμένη με «πράσινους όρους» και περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα που συνδυάζει B2B συναντήσεις, ομιλίες και συζητήσεις με πάνελ γύρω από τα πιο σύγχρονα θέματα του τουρισμού, καθώς κι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που τονίζει την αυθεντικότητα της Αθήνας. Στόχος είναι να αναδειχθεί στο σύνολό του το έργο εξωστρέφειας του Δήμου Αθηναίων για τον προορισμό, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών όπως το This is Athens – Film Office (Γραφείο προσέλκυσης κινηματογραφικών παραγωγών της Αθήνας) και το This is Athens – City Festival, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ της πόλης με εκατοντάδες εκδηλώσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας όλο τον χρόνο.

Κατά το διήμερο event, Έλληνες και ξένοι επικεφαλής του κλάδου θα μοιραστούν τις απόψεις τους γύρω από τα σημαντικότερα θέματα τουρισμού και πολιτισμού, με την Αθήνα να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ ειδικά σχεδιασμένες εκδηλώσεις θα αναδείξουν τη σύγχρονη Αθήνα μέσα από αυθεντικές εμπειρίες.

Άνοιγμα σε νέες αγορές

Το This is Athens – Agora εξασφαλίζει στους Έλληνες συμμετέχοντες την παρουσία υψηλού επιπέδου buyers από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ινδία και την Κίνα με στόχο την ενίσχυση τόσο του συνεδριακού τουρισμού όσο και του τουρισμού αναψυχής της Αθήνας.

Παράλληλα, οι πτήσεις από τη Σαγκάη και η πιθανότητα πύκνωσής τους, η αναμενόμενη έναρξη νέων συνδέσεων από την Κίνα με την Αθήνα, αλλά και το μνημόνιο συνεργασίας της Αθήνας μέσω αδελφοποίησης με τη Σαγκάη, ενισχύουν τις προσδοκίες από την αγορά αυτή. Άλλωστε, στο πλαίσιο αυτό, στα τέλη Μαϊου έχει προγραμματιστεί αποστολή του δήμου Αθηναίων στη Σαγκάη.

Έμφαση στον βιώσιμο και συμπεριληπτικό τουρισμό

Το σημαντικότερο στοιχείο της εφετινής διοργάνωσης είναι η έμφαση στη βιωσιμότητα, επισημαίνει ο κ. Γεώργιζας. «Όλες οι δράσεις γίνονται με βάση την αρχή ότι ο τουρισμός πρέπει να αφήνει όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα στο περιβαλλοντικό, και να είναι συμπεριληπτικός, δηλαδή να συμπεριλαμβάνει τους πολίτες και να μην λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων», υπογράμμισε o διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας σε δηλώσεις του στο Tornos News.

Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, κινείται και η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, η οποία έχει εξελιχθεί σε καταλύτη στρατηγικής τουριστικής διαχείρισης. Μέσα από τη σύσταση του Παρατηρητηρίου Τουρισμού και τη μελέτη της φέρουσας ικανότητας της πόλης, εντοπίστηκαν ποσοτικά και τεκμηριωμένα προβλήματα, ενώ δρομολογήθηκαν λύσεις με στοχευμένο αντίκτυπο.

Παράλληλα, η Αναπτυξιακή μετεξελίχθηκε σε ένα τμήμα της ως φορέας διαχείρισης και προβολής του προορισμού, δηλαδή σε DMMO που προβάλλει αλλά ταυτόχρονα διαχειρίζεται τον προορισμό, ώστε να αμβλύνονται οι συνέπειες και οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του τουρισμού.

Ο συνεδριακός τουρισμός ως πρότυπο μοντέλο

Το σκέλος Athens Convention & Visitors Bureau (ACVB) αποτελεί πια ένα μακρόχρονο παράδειγμα επιτυχούς προσέγγισης στον συνεδριακό τουρισμό. «Το ACVB προσελκύει συνεδριακό τουρισμό όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε όλο το Λεκανοπέδιο αλλά και ευρύτερα στην Ελλάδα», υπογραμμίζει ο κ. Γεώργιζας.

Ο τουρισμός αυτός, -χαρακτηρίζεται ως επιχειρηματικότητα από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα- είναι υψηλού επιπέδου, συνεχίζει ο κ. Γεώργιζας, με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα που είναι σχεδόν πενταπλάσιο ανά ημέρα και ανά άτομο του τουρισμού leisure, «που σημαίνει ότι είναι ο τουρισμός που θα επιθυμούμε στην Αθήνα», τόνισε.

Επιπλέον, ο συνεδριακός τουρισμός διασπείρεται τόσο χρονικά όσο και γεωγραφικά, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Αθήνας ως city break προορισμού. Μάλιστα, η Αθήνα κατέκτησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό βραβείο city break και το παγκόσμιο βραβείο πολιτιστικού προορισμού, ενώ συγκαταλέγεται πλέον στη 15η θέση παγκοσμίως και 11η στην Ευρώπη ως κόμβος συνεδρίων.

«Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει την οποία τώρα επεκτείνουμε, εμπλουτίζουμε και διανθίζουμε με στοιχεία βιωσιμότητας, εντάσσοντάς την και αυτή στο παρατηρητήριο τουρισμού και σε αυτό που επίσης επιδιώκουμε, Invest in Athens», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής.

Μετασχηματισμοί βάσει φέρουσας ικανότητας στην Αθήνα

Η μελέτη φέρουσας ικανότητας είχε και πρακτικά αποτελέσματα:

-Εντοπίστηκαν δυσλειτουργίες στην κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων, οι οποίες επιλύθηκαν με σχετική μελέτη. Μάλιστα, φέτος φαίνεται ότι επειδή έχουν εντοπιστεί ακομα πιο αποτελεσματικά σημεία και υπάρχει πιο αποτελεσματική χρονική διαχείριση, η μελέτη θα αποδώσει περισσότερο, υπογράμμισε ο κ. Γεώργιζας.

-Αναδείχθηκε μια άνιση κατανομή των Airbnb σε συγκεκριμένους δρόμους κάποιων συνοικιών – γεγονός που ανοίγει τη συζήτηση για πιο στοχευμένες ρυθμίσεις. Σε συγκεκριμένες συνοικίες, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν ιδιαίτερες πυκνώσεις Airbnb σε κάποιους δρόμους, ενώ σε άλλους όχι. Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία θα μπορούσε να θεσμοθετήσει τον περιορισμό των Airbnb σε κάποιους δρόμους και την ανάπτυξή τους ή τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε κάποιους άλλους της ίδιας συνοικίας, ανέφερε.

-Αποκαλυπτική διαπίστωση ήταν και η διάσταση του Athens City Festival: το 90% των συμμετεχόντων ήταν κάτοικοι της πόλης, και όχι τουρίστες, για τους οποίους προοριζόταν. Η αλλαγή ονομασίας του σε Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η διασπορά του σε διαφορετικές συνοικίες και εποχές του χρόνου, κρίθηκε αναγκαία ώστε η πόλη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και όχι μόνο των επισκεπτών.