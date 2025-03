Τα ξενοδοχεία της Κρήτης προβάλλουν τον ελαιοτουρισμό

Στη σύνδεση με την τουριστική βιομηχανία ποντάρει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) για να προβάλλει τον πράσινο χρυσό του νησιού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) έχει δημιουργήσει μια σειρά εκπαιδευτικών εκδόσεων που αναδεικνύουν τη σχέση τουρισμού και αγροτικής παραγωγής, συνδέοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία.

Μάλιστα οι εκδόσεις «Games with the Olive» και «On the Olive Routes» κυκλοφόρησαν ήδη και διατέθηκαν δωρεάν τα δυο τελευταία χρόνια σε χιλιάδες παιδιά τουριστών μέσα από 60 ξενοδοχεία της Κρήτης τα οποία αποδέχτηκαν σχετική πρόταση του ΣΕΔΗΚ να τα εκθέσουν σε κοινόχρηστους χώρους τους. Έτσι και φέτος οι εκδόσεις αυτές μαζί με την νέα «Traveling in the Olive Word» πρόκειται να διατεθούν στα ξενοδοχεία που θα ανταποκριθούν στους όρους που θα θέσει ο ΣΕΔΗΚ για την προσφορά τους.

Οι συγγραφείς του, Ν. Μιχελάκης, Α. Μάλμου και Α. Σαρπάκη, επιδιώκουν να συνδέσουν τη νέα γενιά ταξιδιωτών με τον πλούτο της ελληνικής φύσης, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και προωθώντας την αυθεντική ελληνική εμπειρία. Μέσα από την επαφή με την ελιά και την αγροτική παράδοση, οι ταξιδιώτες δεν γνωρίζουν απλώς έναν προορισμό, αλλά γίνονται μέρος της ιστορίας του, όπως υποστηρίζουν.

Είναι γνωστό ότι ο ελαιοτουρισμός είναι μια πολύ σημαντικη μορφή τουρισμού και η Κρήτη είναι από τις περιοχές της Ελλάδας που προσφέρεται για ελαιοτουρισμό, διότι υπάρχουν Μνημειακά ελαιόδεντρα, πολλά παλιά Επισκεψιμα Ελαιουργεία, τα οποία έχουν μπει σε προγράμματα και έχουν ανακαινιστεί. Σύμφωνα εξάλλου με τον κ, Μιχελάκη επιστημονικό σύμβουλο του ΣΕΔΗΚ, ο ελαιοτουρισμός μπορεί να προσελκύσει ενδιαφέρον στους τομείς της υγείας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος.

Η ευεργετική επίδραση του ελαιολάδου στην υγεία και το ενδιαφέρον των τουριστών μεγαλύτερης ηλικίας και οικονομικών δυνατοτήτων για τη φροντίδα της υγείας τους θεωρούνται δεδομένα. Τα αρχαιολογικά μνημεία της Κρήτης αποτελούν ένα μοναδικό και ανεκτίμητο πλούτο για την ελιά και το ελαιόλαδο από τη Μινωική περίοδο, μέχρι τον περασμένο αιώνα. Επίσης, τα μνημειακά ελαιόδεντρα έχουν παρουσία χιλιάδων χρόνων, κάποια από αυτά έχουν αναπλαστεί και έχουν καταστεί επισκέψιμα. Το ίδιο ισχύει και για τα ΕλαιοΜουσεία που προβάλλουν και αναδεικνύουν τη σημασία και την ιστορία της ελιάς για τον τόπο.