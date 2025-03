Το προφίλ του τουρισμού στην Πάρο το 2024- Αύξηση Τούρκων και Αμερικανών τουριστών

Τις τάσεις που διαμορφώνουν το τουριστικό τοπίο της Πάρου για το 2024 αναδεικνύει ανάλυση της Panadvert (*). Η έρευνα εστιάζει στη ζήτηση, τις διεθνείς αγορές, τους πρωταγωνιστές της φιλοξενίας και τη δυναμική του ανταγωνισμού στο ψηφιακό πεδίο.

Αύξηση της ζήτησης - σταθερότητα στις αναζητήσεις

Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός όγκος αναζητήσεων για την Πάρο κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με το 2023, η ζήτηση ανά ξενοδοχείο παρουσίασε αύξηση 5,7%. Η έρευνα, που βασίστηκε στην ανάλυση 243.000 αναζητήσεων στη Google και δεδομένων από τις μηχανές κρατήσεων 259 ξενοδοχείων του νησιού, αναδεικνύει την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη διαμονή στην Πάρο.

Αύξηση των Last-Minute κρατήσεων

Μία από τις κυρίαρχες τάσεις που καταγράφηκαν αφορά τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Οι ταξιδιώτες πλέον επιλέγουν τη διαμονή τους πιο κοντά στις ημερομηνίες ταξιδιού, με την κορύφωση της ζήτησης να σημειώνεται τον Ιούλιο για αφίξεις τον Αύγουστο.

Οι αγορές που ξεχώρισαν

Η έρευνα ανέδειξε σημαντικές αλλαγές στις κύριες αγορές του νησιού.

Αν και δεν συγκαταλεγόταν στις 10 κορυφαίες αγορές το 2023, εκτοξεύτηκε στην 6η θέση, καταγράφοντας 40 φορές περισσότερες αναζητήσεις σε σχέση με πέρυσι. Δυναμική παρουσία των ΗΠΑ: Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά 15,4%, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των long-haul επισκεπτών για την Πάρο.

Μείωση από βασικές ευρωπαϊκές αγορές:

Ηνωμένο Βασίλειο: -13,7%

Γαλλία: -10,7%

Γερμανία: -18,1%

Ελβετία: -15,3%

Υποχώρηση της ελληνικής αγοράς: Η εγχώρια ζήτηση σημείωσε μείωση -3,5%, πιθανώς λόγω της στροφής προς βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Τα Top 10 Ξενοδοχεία της Πάρου για το 2024

Η μελέτη ανέδειξε, επίσης, τους κορυφαίους “παίκτες” της φιλοξενίας στην Πάρο για το 2024. Πρώτο στη λίστα βρίσκεται το Parian Boutique Hotel, με μερίδιο 29,9% – τριπλάσιο από το δεύτερο ξενοδοχείο, το Cove Paros (10,2%)

1. Parian Boutique Hotel (29,9%)

2. Cove Paros (10,2%)

3. Cosme, A Luxury Collection Resort, Paros

4. Yria Island Boutique Hotel & Spa

5. Paros Bay

6. Parocks Luxury Hotel & Spa

7. Paros Agnanti Resort & Spa

8 Mr And Mrs White Paros

9. Saint Andrea Seaside Resort - Adults Only

10. Parilio, A Member Of Design Hotels

Το Parian Boutique Hotel καταλαμβάνει την κορυφή με τριπλάσιο μερίδιο από το δεύτερο ξενοδοχείο.



Αυξημένος ανταγωνισμός το 2024

Παρά τη συνολική αύξηση της ζήτησης, η είσοδος νέων καταλυμάτων στην αγορά ενισχύει τον ανταγωνισμό. Αυτό καθιστά απαραίτητη την επένδυση σε ισχυρό branding, στοχευμένη στρατηγική και ενισχυμένη ψηφιακή παρουσία.

Η ανάλυση σχεδόν 50.000 σχολίων επισκεπτών ανέδειξε τους τομείς με τις υψηλότερες και χαμηλότερες βαθμολογίες:

Καλύτερες επιδόσεις

Προσωπικό: 9.44

Τοποθεσία: 9.18

Καθαριότητα: 9.15

Ζητήματα προς βελτίωση

WiFi: 8.67

Εγκαταστάσεις: 8.78

Value-for-money: 8.80



Σύμφωνα με τον Σταμάτη Γεωργόπουλο, Data Analyst της Panadvert:

"Η Πάρος έχει ξεκάθαρο potential να αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς των Κυκλάδων. Παρατηρούμε σημαντικές ευκαιρίες στη βελτίωση της digital στρατηγικής, όπως η αξιοποίηση των social media, η παραγωγή premium περιεχομένου και η στοχευμένη digital διαφήμιση σε περιόδους υψηλής απόδοσης, όπως ο Φεβρουάριος, όπου τα conversion rates ήταν αυξημένα πριν κορεστεί η αγορά από μη στοχευμένες αναζητήσεις."

(*) Η Panadvert είναι ένα βραβευμένο boutique marketing agency με εξειδίκευση στο performance & data-driven marketing, social media marketing & management και content production στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.