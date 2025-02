Agios Nikolaos on SUP | Ο ρόλος του στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη του Αγίου Νικολάου

Το Agios on SUP 2024 επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά τον καθοριστικό του ρόλο στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Αγίου Νικολάου, σημειώνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο συμμετοχών όσο και οικονομικού αντίκτυπου, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για την επετειακή διοργάνωση του 2025.

Η διοργάνωση του 2024 στον Άγιο Νικόλαο πέτυχε σημαντική προσέλκυση επισκεπτών και θετική προβολή, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τη φήμη της περιοχής ως κορυφαίου προορισμού αθλητικού τουρισμού. Ακολουθούν τα χρήσιμα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε στους συμμετέχοντες:

Επισκεψιμότητα και Οικονομικός Αντίκτυπος

Με εκτιμώμενο σύνολο 751 επισκεπτών, η διοργάνωση επέφερε περίπου €226.239,00 σε άμεσες δαπάνες των συμμετεχόντων, ενώ η συνολική οικονομική ενίσχυση για την περιοχή υπολογίζεται στα €422.598,00. Προκύπτει έτσι, μια μέση δαπάνη παραμονής ανά επισκέπτη, χωρίς τα έξοδα μετάβασης στον Αγ. Νικόλαο, €562,69 ή €136,55 ημερησίως – σημαντικά υψηλότερη (+56.6%) από τη μέση ημερήσια δαπάνη των επισκεπτών της Κρήτης (€87,2).

Δαπάνες Επισκεπτών

*Μέση δαπάνη ανά ημέρα (διατροφή και λοιπές ανάγκες): €63,45

*Κόστος διαμονής ανά νύχτα: €73,10

*Μέση διάρκεια παραμονής 4,1 μέρες

Ικανοποίηση Επισκεπτών

Οι επισκέπτες αξιολόγησαν την εμπειρία τους με βαθμολογία 4.5/5, υποδεικνύοντας τη θετική εμπειρία τους τόσο από την οργάνωση του αγώνα, όσο και από τις τοπικές υπηρεσίες, οι οποίες έλαβαν επίσης υψηλή αξιολόγηση (4.4/5), με 89% να δηλώνουν πρόθεση επανάληψης της επίσκεψης.

Επισκόπηση Αντίκτυπου

α) Οικονομική Διάσταση

*Σημαντική ενίσχυση τοπικής οικονομίας σε περίοδο μη υψηλής τουριστικής σεζόν

*Υψηλότερη μέση δαπάνη από τον τυπικό επισκέπτη

*Διασπορά εσόδων σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας

β) Τουριστική Ανάπτυξη

*Συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

*Ενίσχυση διεθνούς προβολής του προορισμού

*Ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού υψηλού επιπέδου

γ) Μακροπρόθεσμα Οφέλη

*Δημιουργία επαναλαμβανόμενης επισκεψιμότητας

*Ενίσχυση brand name του προορισμού

*Προσέλκυση επισκεπτών υψηλής δαπάνης

*Ανάπτυξη εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος

Agios Nikolaos on SUP: 10 Χρόνια Επιτυχίας & Ανάπτυξης

Ξεκινώντας ως μια τοπική διοργάνωση το 2015 και εξελισσόμενο σταδιακά σε διεθνή θεσμό, το Agios Nikolaos on SUP, συμπληρώνοντας 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας, έχει καθιερωθεί ως ένας θεσμός-ορόσημο για την περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Το 2025 σηματοδοτεί τη 10η επέτειο του Agios Nikolaos on SUP, επιβεβαιώνοντας την καθιέρωσή του ως θεσμό με διαρκή θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, τον τουρισμό και την αθλητική κοινότητα της περιοχής. Η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, η ενίσχυση του brand name του προορισμού και η δημιουργία επαναλαμβανόμενης επισκεψιμότητας αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα για τους υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Η επιτυχία του Agios Nikolaos on SUP αποδεικνύει πως ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τον τουρισμό, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τους φορείς που επενδύουν στη διοργάνωση.

Ραντεβού το 2025

3-4 Μαΐου, 2025

ICF SUP WORLD RANKING EVENT

Ελληνικό Πρωτάθλημα – SUP μεγάλων αποστάσεων

Κύπελλο Ελλάδος – Τεχνικό SUP