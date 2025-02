Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Στο επίκεντρο της προβολής Yachting και Χρυσοί Σκούφοι

Σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα και τη γαστρονομία επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την τουριστική προώθηση.

Αναλυτικά:

Yachting, Island hopping και νησιωτικές γεύσεις

Με σκοπό τον επιπλέον εκσυγχρονισμό της τουριστικής της ανάδειξης, η Περιφέρεια αποφάσισε την παραγωγή βίντεο σποτ το οποίο θα περιλαμβάνει γενικό βίντεο προβολής, θεματικό βίντεο για το Island hopping – yachting, καθώς και βίντεο σποτ για τη γαστρονομία. Τα σποτ αυτά θα είναι στην αγγλική γλώσσα και προορίζονται για την προβολή του τουριστικού αποθέματος της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. Περαιτέρω, στα βίντεο σποτ θα γίνει χρήση του νέου σλόγκαν της Περιφέρειας, «More than you can sea», το οποίο κάνει λογοπαίγνιο με τη θάλασσα και τη ματιά, καθώς και χρήση σεναρίων που θα δοθούν από την Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το βίντεο ως τρόπος προβολής αποκτά όλο και περισσότερη δύναμη, λόγω της αύξησης του αριθμού των πληροφοριών που δέχεται ο χρήστης στο διαδίκτυο. Έρευνες αναφέρουν ότι το βίντεο είναι πλέον ως μέσο πολύ πιο αποδοτικό από ένα απλό κείμενο, γιατί σε μικρό χρόνο ο χρήστης μπορεί να λάβει πολλές περισσότερες πληροφορίες και συναισθήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, το video υλικό που θα δημιουργηθεί, θα αναδεικνύει με μοντέρνα εικαστική και σύγχρονη τεχνική επεξεργασία τη μοναδικότητα και αυθεντικότητα του προορισμού μέσα από την προβολή χαρακτηριστικών σημείων, θεματικών αξόνων του τουριστικού προϊόντος, στιγμών και εμπειριών καλοκαιρινών διακοπών και προορισμών.

Χρυσοί Σκούφοι και Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας

Παράλληλα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα συμμετάσχει στους θεσμούς των Χρυσών Σκούφων, που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στις 10 Μαρτίου στην Αθήνα και των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας, που προγραμματίζονται για τις 2 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την προβολή της ως γαστρονομικό προορισμό.

Σημειώνεται ότι εστιατόρια πολλών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχουν αποσπάσει επανειλημμένως «Βραβεία Χρυσών Σκούφων» και «Βραβεία Ελληνικής κουζίνας» και το πλήθος τους αυξάνεται συνεχώς. Επίσης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακηρύχθηκε το 2019 «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019» και έχει κερδίσει πολλούς επισκέπτες, λάτρεις της γαστρονομικής εμπειρίας, οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε γαστρονομικές εκδηλώσεις, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό τομέα της διεθνούς φιλοξενίας.