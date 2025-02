Στην τελική ευθεία η διοργάνωση του This is Athens Agora

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διοργάνωση του This is Athens Agora, που αναδεικνύει την Αθήνα ως ένα δυναμικό κέντρο τουρισμού, επιχειρηματικότητας, πολιτισμού και καινοτομίας. Ως κορυφαία πλατφόρμα του κλάδου, η εκδήλωση φέρνει κοντά διεθνείς αγοραστές, τοπικές επιχειρήσεις, ηγέτες της αγοράς, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και βασικούς φορείς του τουριστικού και πολιτιστικού τομέα.

Αποτελώντας τη συνέχεια του Travel Trade Athens στις 7 με 8 Απριλίου και στην Αίγλη Ζαππείου, η φετινή διοργάνωση θα συμπληρώσει 10 χρόνιας παρουσίας στα τουριστικά δρώμενα της Αθήνας. Το This is Athens Agora αποτελεί εμβληματικό έργο του Develop Athens, το οποίο διαχειρίζεται η εξειδικευμένη B2B μονάδα του, το This is Athens – Convention & Visitors Bureau (CVB), που προωθεί την Αθήνα ως κορυφαίο προορισμό για εκδηλώσεις, επαγγελματικό τουρισμό, αναψυχή και city breaks.

Με βάση μια δεκαετία εξέλιξης και την επιτυχημένη παρακαταθήκη του Travel Trade Athens, αυτή η εκδήλωση λειτουργεί ως στρατηγική πλατφόρμα που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συνδεθούν με βασικούς φορείς, να δημιουργήσουν ουσιαστικές συνεργασίες και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Αθήνας ως παγκόσμιου προορισμού που συνδυάζει καινοτομία με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Μιλώντας στο Tornos News μέλη του οργανισμού τόνισαν ότι οι εγγραφές των επαγγελματιών για τις επιχειρησιακές συναντήσεις ολοκληρώνονται στις 12 Μαρτίου και ήδη το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Σε κάθε περίπτωση στις αρχές Απριλίου η καρδιά του τουρισμού θα χτυπάει για μια ακόμη φορά στην Αθήνα.