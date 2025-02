Περιορισμό του All Inclusive στα ξενοδοχεία της Κρήτης ζητεί η εστίαση | Ντουφεκιά στον αέρα η πρόταση, λένε οι ξενοδόχοι

Ανεφάρμοστη στην πραγματική ξενοδοχία φαίνεται πως είναι η πρόταση της Προέδρου του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης του νομού Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, που στόχο έχει την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην εστίαση στην τοπική οικονομία του νησιού και μάλιστα προτίθεται και να την καταθέσει και στο υπουργείο Τουρισμού.

Όπως τονίζει στο Τornos News ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης, η πρόταση για περιορισμό του All Inclusive στα ξενοδοχεία, όπως τουλάχιστον προτείνεται από τον Σύνδεσμο Επισιτισμού, απλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί και δεν μπορεί καν να τεθεί και σε περαιτέρω διαπραγμάτευση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τι προτείνει η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης του νομού Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη;

Στα All Inclusive πακέτα που κλείνουν οι πελάτες των ξενοδοχείων του νομού Ηρακλείου, μια μέρα να σερβίρονται μόνο το πρωινό και να μην τους προσφερθεί το ημερήσιο γεύμα, που έχουν στο πακέτο τους. Με τον τρόπο αυτό εκτιμά η κυρία Αντωνακάκη ότι οι πελάτες των ξενοδοχείων θα κατευθυνθούν στα καταστήματα της εστίασης που διαθέτει ο νομός, αφού δεν θα έχουν την δυνατότητα να γευματίσουν δωρεάν στο ξενοδοχείο.

Πράγματι κάθε πρόταση που θέλει να τονώσει τις τοπικές οικονομίες της χώρας είναι προς την θετική κατεύθυνση. Το θέμα ωστόσο είναι αν υπάρχουν ευήκοα ώτα για περεταίρω διεργασία αλλά και αν επιπρόσθετα είναι και εφαρμόσιμες.

Ειδικά η πρόταση του συνδέσμου, που ουσιαστικά λέει να σπάσει το All Inclusive και να μοιραστούν τα κομμάτια του στην τοπική οικονομία του Ηρακλείου, θέλει πολύ δουλειά για να γίνει εφαρμόσιμη, τη στιγμή που τα All Inclusive ξενοδοχεία έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές διακοπών ακόμα στην Ελλάδα.



Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, από το τμήμα Marketing του Parents Hub, η αύξηση του ενδιαφέροντος για το 2024 για ξενοδοχεία All Inclusive αγγίζει το 444,3% σε σύγκριση με το 2023, ενώ οι προβλέψεις για το 2025 δείχνουν επιπλέον άνοδο 311,18%. Η στροφή άλλωστε των ταξιδιωτών προς το All Inclusive δεν είναι τυχαία – προσφέρει ξεγνοιασιά, οικονομική προβλεψιμότητα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.