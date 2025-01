Δήμος Ωραιοκάστρου: Δημιουργία Κέντρου Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ενέκρινε τη συμμετοχή του ως εταίρος στο πρόγραμμα Interreg VI-A IPA CBC Programme Greece- North Macedonia 2021-2027 στον ειδικό στόχο ενίσχυσης του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία και ειδικότερα στο έργο με τίτλο Our Land our Nature, με επικεφαλής το Κέντρο δια βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία για την ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, με τη δημιουργία ή την ψηφιακή αναβάθμιση μουσείων φυσικής ιστορίας και πολιτισμού, καθώς κρίνεται σημαντικό για τις τοπικές οικονομίες να επενδύσουν σε δράσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση του τουριστικού branding και την προώθηση του τοπικού πολιτισμού.

Εξάλλου, ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στη δημιουργία συνθηκών για μια δυνητικά μεγαλύτερη βιώσιμη πηγή απασχόλησης. Επιπλέον οι προγραμματισμένες δράσεις αναμένεται να εξασφαλίσουν θετικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες της περιοχής.

Ενδεικτικές δράσεις στις οποίες θα λάβει μέρος ο Δήμος Ωραιοκάστρου, είναι κατ’ αρχήν η δημιουργία Κέντρου Φυσικής Ιστορίας και Πολιτισμού Δήμου Ωραιοκάστρου σε δημοτικό χώρο.

Περαιτέρω, οι δράσεις αφορούν στην ψηφιακή αναβάθμιση κέντρων με εφαρμογές όπως αφήγηση ιστοριών, διαδραστικούς χάρτες, βίντεο και εκπαιδευτικά παιχνίδια, ηλεκτρονική πλατφόρμα online κρατήσεων, εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά, εργαστήρια αλλά και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων εργαζομένων.

Επίσης, η δράση προβλέπει δημιουργία εργαστηρίων Χλωρίδας και Πανίδας για καθηγητές και δασκάλους, εργαστήρια περιβάλλοντος και άγριας ζωής για Πανεπιστήμια και ειδικές εκδηλώσεις όπως δραστηριότητες φιλικές προς την οικογένεια και ξεναγήσεις από έμπειρους ξεναγούς που μπορούν να μοιραστούν ενδιαφέροντα γεγονότα και ιστορίες για τα εκθέματα.

Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεργασίες με σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και εκπαιδευτική επίσκεψη σε Φυσικά Μουσεία και Κέντρα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.