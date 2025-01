Η Κρήτη στους top 10 καλύτερους προορισμούς στον κόσμο | Tripadvisor Travellers’ Choice Awards

Στους 10 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου συγκαταλέγεται η Κρήτη για το 2025, σύμφωνα με τις κριτικές των ταξιδιωτών, που αναδεικύουν τα Tripadvisor's Travellers' Choice Awards.

Ειδικότερα, η Κρήτη:

Είναι στην 9η θέση στο top 10 των Travellers' Choice στον κόσμο

Είναι 5η στην ευρωπαϊκή λίστα

Και 8η στη λίστα με τους προορισμούς για την 25η επέτειο των βραβείων

Κορυφαίος προορισμός στον κόσμο αναδείχθηκε το Λονδίνο.

Αναλυτικά τα top 10 στις βασικές κατηγορίες:

Κορυφαίοι προορισμοί 2025

Στον κόσμο

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Μπαλί, Ινδονησία

Ντουμπάι , ΗΑΕ

Σικελία, Ιταλία

Παρίσι, Γαλλία

Ρώμη, Ιταλία

Ανόι, Βιετνάμ

Μαρακές, Μαρόκο

Κρήτη, Ελλάδα

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Στην Ευρώπη

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Σικελία, Ιταλία

Παρίσι, Γαλλία

Ρώμη, Ιταλία

Κρήτη, Ελλάδα

Βαρκελώνη, Ισπανία

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Μαγιόρκα, Ισπανία

Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

Οι καλύτεροι προορισμοί για την 25η επέτειο

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Ρώμη, Ιταλία

Παρίσι, Γαλλία

Μπαλί, Ινδονησία

Βαρκελώνη, Ισπανία

Ντουμπάι, ΗΑΕ

Κρήτη, Ελλάδα

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Η μεθοδολογία για τα βραβεία

Οι καλύτεροι προορισμοί στα Travellers’ Choice Best of the Best Destinations για το 2025 αναδείχθηκαν με βάση την ποιότητα και την ποσότητα των κριτικών στο Tripadvisor, ειδικά για κάθε υποκατηγορία βραβείων, για καταλύματα, εστιατόρια και δραστηριότητες σε προορισμούς από ταξιδιώτες παγκοσμίως. Οι κριτικές, που μετρήθηκαν, είναι αυτές μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2023 και 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Tα Βραβεία Travellers' Choice Awards του Tripadvisor προκύπτουν από τον ιστότοπό μας, με περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο κριτικές και απόψεις, δήλωσε η Kristen Dalton, Πρόεδρος του Tripadvisor. Γι αυτό το λόγο αντικατοπτρίζουν τα αγαπημένα της παγκόσμιας ταξιδιωτικής κοινότητας - από τους ίδιους τους προορισμούς μέχρι όλα όσα τους κάνουν ξεχωριστούς, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, ξενοδοχείων και εμπειριών.

αντικατοπτρίζουν τα αγαπημένα της παγκόσμιας ταξιδιωτικής κοινότητας - από τους ίδιους τους προορισμούς μέχρι όλα όσα τους κάνουν ξεχωριστούς, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, ξενοδοχείων και εμπειριών.