Π.Ο.Τ.Α.Π. | Δράση προβολής της Πιερίας στην τουριστική αγορά της Σερβίας

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.), με σκοπό την προβολή της τουριστικής εικόνας της περιοχής, συμμετείχε στην έκθεση – φεστιβάλ με τίτλο: «GREECE IN THE HEART OF SERBIA – Days of Serbian-Greek Friendship», που έλαβε χώρα στην πόλη Κραγκούγιεβατς στη Σερβία, κατά το χρονικό διάστημα από 6 έως 8 Δεκεμβρίου. Το ιδιαίτερο αυτό φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ελληνοσερβικής Φιλίας «ΦΙΛΟΣ» και τον Π.Ο.Τ.Α.Π. εκπροσώπησε ο Αν. Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης.

Μέσω του περιπτέρου του Π.Ο.Τ.Α.Π. και του πλούσιου έντυπου και ψηφιακού υλικού, αναδείχθηκαν οι φυσικές ομορφιές της Πιερίας και η πλούσια ιστορία, που θέτουν την Πιερία ως ένα πραγματικά μοναδικό προορισμό, που συνδυάζει την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τις τουριστικές υποδομές και τα εναλλακτικά είδη τουρισμού, στη σκιά ενός παγκόσμιου μνημείου φύσης, του Ολύμπου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο κ. Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης, εκπροσωπώντας τον Π.Ο.Τ.Α.Π., είχε εποικοδομητικές επαφές με τον Διευθυντή του Γραφείου του Ε.Ο.Τ. στη Σερβία κ. Γιώργο Κακούτη, τουριστικούς φορείς της Σερβίας, tour οperators, αλλά και με σέρβικα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπου πρόβαλλε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πιερίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό άξονα στην υλοποιούμενη τουριστική πολιτική του Π.Ο.Τ.Α.Π.

Με αφορμή τη συμμετοχή του Π.Ο.Τ.Α.Π. η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου αφού τόνισε τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν τους Έλληνες με τους Σέρβους, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συμμετοχή της Πιερίας στο φεστιβάλ αυτό στη Σερβία συμβάλλει στην εξωστρέφεια και την προβολή της περιοχής μας. Παράλληλα διευρύνει το μέγεθος του εισερχόμενου τουρισμού από τη βαλκανική και ομόδοξη χώρα. Η προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας αποτελεί μία πολύ σημαντική μας προτεραιότητα καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες του τόπου μας».

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Π.Ο.Τ.Α.Π. κ. Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης, αφού ευχαρίστησε την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κα Μαυρίδου για την καταλυτική της στήριξη σε όλες τις δράσεις του Π.Ο.Τ.Α.Π. ανέφερε: «Συμμετείχαμε δυναμικά σε ακόμη μια σημαντική δράση για να υποστηρίξουμε την προβολή όλου του νομού στη Σερβία, μια χώρα που αποτελεί σημαντική πηγή για την Πιερική τουριστική αγορά. Αναδείξαμε όλες τις πτυχές του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας , ως προορισμού 365 ημερών, με έμφαση στην πολιτισμική ταυτότητα και τα θρησκευτικά μνημεία της».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια προσέγγισης και ενδυνάμωσης της Σερβικής τουριστικής αγοράς σχεδιάζεται να συνεχιστεί από τον Π.Ο.Τ.Α.Π. στο άμεσο μέλλον και με άλλες στοχευμένες ενέργειες.