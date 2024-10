Weekend in Tweed: Οι Σπέτσες κατακλύστηκαν από κλασικά ποδήλατα και vintage εμφανίσεις

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Weekend in Tweed στις Σπέτσες αναβιώνοντας μοναδικές στιγμές μιας άλλης εποχής και μεταμορφώνοντας το νησί σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό σκηνικό. Το event, που διοργανώθηκε φέτος για 10η χρονιά από το Poseidonion Grand Hotel σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Ποδηλάτου από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου, προσέφερε ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο κλασικά ποδήλατα και κομψές tweed εμφανίσεις, παρασύροντας τους συμμετέχοντες σε ένα αξέχαστο ταξίδι στον χρόνο.

Ένα τριήμερο γεμάτο tweed περιπέτειες

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι ετοιμασίες για την έναρξη μια αξέχαστης εμπειρίας, με τις tweed εμφανίσεις να μαγνητίζουν όλα τα βλέμματα. Σημαντική ήταν η συμβολή της ομάδας του 1900 The Barber Shop, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Γρηγορίου, που επιμελήθηκε το grooming των κυρίων για μια ολοκληρωμένη εμφάνιση. Για όσους ήθελαν να φροντίσουν ακόμα περισσότερο το look τους το corner του Kiloshop παρείχε μια πληθώρα επιλογών σε vintage ενδύματα και αξεσουάρ και οι στιλιστικές προτάσεις από την ομάδα του ανανέωσαν την γκαρνταρόμπα μικρών και μεγάλων. Παράλληλα, η εξειδικευμένη ομάδα της Freewheel Bikes φρόντισε για το check-up των ποδηλάτων λίγο προτού δωθεί το σήμα της εκκίνησης.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οι Tweeders ξεκίνησαν την κομψή τους βόλτα και το κυνήγι θησαυρού από την Πλατεία Ποσειδωνίου. Κάνοντας στάσεις σε διάφορα σημεία του νησιού προκειμένου να ανακαλύψουν κάποιους από τους γρίφους που δημιούργησε με μαεστρία η Βe In για το κυνήγι θησαυρού και διασχίζοντας τα γραφικά δρομάκια του νησιού οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την πρώτη τους στάση στην Παναγία την Αρμάτα για ένα διάλειμμα με τσίπουρο Αγιονέρι και παραδοσιακούς μεζέδες.

Οι κόρνες των ποδηλάτων ήχησαν ξανά, καθώς οι Τweeders συνέχισαν τη βόλτα τους προς την Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών, όπου απόλαυσαν ένα ευχάριστο πικνίκ με old school μελωδίες από την DJ Nua, νόστιμα πιάτα που επιμελήθηκε η ομάδα του Ποσειδωνίου, γλυκίσματα από την ομάδα των εστιατορίων Ταρσανάς και Νερό της Αγάπης και φυσικά δροσιστικά cocktails από τον μεγάλο χορηγό του event, το Cutty Sark. Αναπόσπαστο κομμάτι του Weekend in Tweed είναι διαχρονικά και ο διαγωνισμός ομορφιάς με τους συμμετέχοντες να συναγωνίζονται και φέτος για τις βραβεύσεις των καλύτερων εμφανίσεων δίνοντας μια μοδάτη νότα στο event.

Η μέρα έκλεισε με ένα ατμοσφαιρικό party στο Palms The Bar του Poseidonion Grand Hotel με τους συμμετέχοντες να χορεύουν υπό τους ρετρό ήχους της DJ Nua και να απολαμβάνουν το αγαπημένο σκοτσέζικο ουίσκι Cutty Sark, το οποίο έδωσε στη βραδιά ένα πνεύμα περιπέτειας, απαθανατίζοντας τις στιγμές τους στο 360° Booth της Βoothgram.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 27 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες έλαβαν μέρος σε ποδηλατικές δεξιοτεχνίες powered by Instacar και την επιμέλεια της Be In. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρικά ποδήλατα του Instacar κλήθηκαν να δείξουν τις ικανότητές τους σε μια σειρά από δεξιοτεχνίες όπως η βραδυπορεία, η ταχύτητα, ο σαλίγκαρος και πολλές ακόμα.

Στη συνέχεια ακολούθησε το Concours d’Elegance, όπου βραβεύτηκαν οι δίτροχοι θησαυροί, σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Ποδηλάτου. Συλλέκτες και λάτρεις των κλασικών ποδηλάτων είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν την ιστορία τους και να παρουσιάσουν τα πολύτιμα ποδήλατά τους, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.

Το Weekend in Tweed μετέφερε για άλλη μία φορά την αγγλική κομψότητα στις Σπέτσες, προσφέροντας ανεπανάληπτες στιγμές, γεμάτες vintage γοητεία, ρετρό διάθεση και εικόνες από το παρελθόν.

Το Weekend in Tweed διοργανώνεται από το Poseidonion Grand Hotel σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Ποδηλάτου και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών και του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Σπετσών.