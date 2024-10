Athens Film Office | Συναντήσεις με παραγωγούς και σεναριογράφους από όλο τον κόσμο

Ένα συναρπαστικό τετραήμερο κατά το οποίο το ελληνικό οπτικοακουστικό οικοσύστημα ήρθε σε επαφή με το αντίστοιχο διεθνές, πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων (AFO), που λειτουργεί κάτω από την «ομπρέλα» της Αναπτυξιακής Αθήνας, διοργάνωσε με επιτυχία για 3η συνεχή χρονιά το “The Owl”, το διεθνές εργαστήριο ανάπτυξης σεναρίου τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών ταινιών με τη συμμετοχή καταξιωμένων σεναριογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, έγινε και φέτος ένα ανοιχτό κάλεσμα σε σεναριογράφους, οι οποίοι έχουν ήδη την εμπειρία της τηλεόρασης ή της μεγάλου μήκους ταινίας να καταθέσουν προτάσεις σεναρίων με την προοπτική αυτά να γυριστούν στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας.

Παράλληλα, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε το "The Owl Industry Days" (3-4 Οκτωβρίου) με παρουσιάσεις, ομιλίες και πάνελ γύρω και από τις ελληνικές παραγωγές μυθοπλασίας. Στην εκδήλωση που διεξήχθη στο St. George Lycabettus Lifestyle Hotel, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 B2B συναντήσεις ανάμεσα σε Έλληνες επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου και σε εκπροσώπους ελληνικών και διεθνών στούντιο, καθώς και εταιρειών παραγωγής με σκοπό την ανάπτυξη ωφέλιμων συνεργασιών.

Επίσης, με τη συνεργασία του Athens Film Office, στο πλαίσιο του 30ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», η διεθνούς φήμης Intimacy Coordinator, Elle McAlpine με κορυφαίες συνεργασίες στον χώρο του σινεμά και της τηλεόρασης (“Poor Things”, “One Day”, “Baby Reindeer”) παρουσίασε ένα πολύ ενδιαφέρον workshop με θέμα τον συντονισμό οικειότητας. Τη συζήτηση -μεταξύ άλλων- χαιρέτισε ο διευθυντής του AFO, Στάθης Καλογερόπουλος.

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. Ιωάννης Γεώργιζας, τόνισε:

«Είμαστε περήφανοι που μπορέσαμε να διοργανώσουμε και να φιλοξενήσουμε στην Αθήνα μία τόσο επιτυχημένη δράση διεθνούς εμβέλειας. Παραγωγοί και σεναριογράφοι από όλο τον κόσμο, συναντήθηκαν στην πόλη μας στο πλαίσιο του εργαστηρίου “The Owl” ενδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον οπτικοακουστικό κλάδο της χώρας μας. Αποκορύφωμα της επιτυχημένης διοργάνωσης ήταν ο διαγωνισμός στον οποίο βραβεύτηκαν επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας και του Athens Film Office “αγκαλιάζει” και υποστηρίζει τις οπτικοακουστικές παραγωγές, διευκολύνοντας τους παραγωγούς σε όλα τα διαδικαστικά θέματα, ώστε να λειτουργούν απερίσπαστοι στη δουλειά τους. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συντελεστές!»

Στο πλαίσιο του "The Owl Industry Days", πραγματοποιήθηκε το Owl Pitching Event στο οποίο οι σεναριογράφοι παρουσίασαν τα πρότζεκτ τους σε παραγωγούς και διανομείς, ενώ μια πενταμελής κριτική επιτροπή επιβράβευσε το καλύτερο σενάριο μεγάλου μήκους και τον καλύτερο τηλεοπτικό πιλότο. Σύμφωνα με τη Χριστίνα Μητροπούλου, επικεφαλής του Owl, «πολλά από αυτά έχουν ήδη προχωρήσει σε σοβαρές συζητήσεις με εταιρείες παραγωγής τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό».

Ανάμεσα στους σημαντικότερους μέντορες και προσκεκλημένους της διοργάνωσης ήταν η Dohna Ferdinand, Head of Content and Co Production Beta Film, ο Hedges Noel, EVP International Acquisitions and Coproductions, η O’ Connell Katie, Eexecutive Producer, ο Pack Erik, SVP, Global Sales & Co-production στα Boat Rocker Studios, η Anne Thomopoulos, Television Producer & former Senior Vice President στην HBO και η Mirela Nastase, Director Drama στα ZDF Studios.

Χρονιά-ρεκόρ το 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 αποτελεί μια χρονιά-ρεκόρ για το Athens Film Office, καθώς μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου γυρίστηκαν συνολικά 28 οπτικοακουστικές παραγωγές για μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες (BBC, Amazon Prime, Netflix κ.ά.), μεταξύ των οποίων κάποια διαφημιστικά σποτ και ένα βίντεο κλιπ (του δημοφιλούς συγκροτήματος Coldplay), προσφέροντας περισσότερες από 1.000 θέσεις απασχόλησης σε εργαζόμενους της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Μεταξύ άλλων, στην Αθήνα έχουν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα για τις παρακάτω ταινίες και σειρές: “Tehran” season 1 & 2 (Αpple TV), “Jack Ryan” (Amazon Prime), “Crimes of the Future”, «Σμύρνη μου Αγαπημένη», “Perrier”/διεθνής καμπάνια, “Rise” (Disney), “Greek Salad” (Amazon), “The Little Drummer Girl” (BBC).

Η φετινή χρονιά έσπασε κάθε ρεκόρ και σε επίπεδο δαπανών: έφτασαν τα 40 εκατ. ευρώ αποφέροντας στο Δήμο Αθηναίων άμεσα έσοδα περισσότερα από 150.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Athens Film Office, ξεχωριστή ήταν για 2η χρονιά η συνδιοργάνωση με τη Διεθνής Ακαδημία των Emmys του Ημιτελικού των International Emmy Awards στην Αθήνα. Δεκατέσσερις Έλληνες σκηνοθέτες, ηθοποιοί και παραγωγοί ψήφισαν ανάμεσα σε έξι σειρές για την Καλύτερη Κωμωδία, υπό την επίβλεψη μελών της Διεθνούς Ακαδημίας των Emmys. H διοργάνωση επισφραγίστηκε με μια λαμπερή βραδιά στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Το Athens Film Office

Το Athens Film Office δημιουργήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων και λειτουργεί από την Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε. Στα 4 χρόνια λειτουργίας του έχει συμβάλλει ώστε περισσότερες από 200 οπτικοακουστικές παραγωγές να πραγματοποιήσουν τα γυρίσματά τους στην Αθήνα. Στις βασικές αρμοδιότητες του Athens Film Office περιλαμβάνεται τόσο η διευκόλυνση των οπτικοακουστικών παραγωγών, όσο και η συνεργασία με άλλους φορείς του κινηματογράφου για την προβολή της πόλης στο εξωτερικό, μέσα από τη συμμετοχή σε κινηματογραφικά φεστιβάλ και εκθέσεις.



