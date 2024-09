More than you can sea (e) | Tο νέο σλόγκαν - λογοπαίγνιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Η easyjet προωθεί Μύκονο και Σαντορίνη

Στη δημιουργία νέου σλόγκαν για τα Δωδεκάνησα και σε δράση τουριστικής προβολής για τις Κυκλάδες προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, το νέο σλόγκαν των Δωδεκανήσων More than you can sea (e), δηλαδή περισσότερα από όσα μπορείς να δεις, αποτελεί ένα λογοπαίγνιο με τις ομόηχες, στα αγγλικά, λέξεις «θάλασσα» και «βλέπω» και θα ενσωματωθεί στο υλικό προβολής των νησιών.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέθεσε στην εταιρεία ΕasyJet τη διαφημιστική προβολή των Κυκλάδων στα μέσα προβολής της εταιρείας. Η εν λόγω προβολή, θα επικεντρωθεί στα νησιά της Μυκόνου και της Σαντορίνης.