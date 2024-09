Διεθνής αθλητική εκδήλωση Agios Nikolaos on Sup 2024 στην Κρήτη

Από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στον ‘Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η αθλητική εκδήλωση Agios Nikolaos on Sup 2024, την οποία μεταξύ άλλων συνδιοργανώνουν οι παγκόσμια ομοσπονδία ΚΑΝΟΕ, ελληνική ομοσπονδία ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ, Όρθιας σανιδοκωπηλασίας, κυματολίσθησης με σανίδα και ο Ναυτικός Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για μια δράση που διεξάγεται αρκετά χρόνια με επιτυχία και συνοδεύεται από εμπειρία και ενθουσιασμό, προσελκύοντας κορυφαίους αθλητές του SUP, ανερχόμενα ταλέντα και λάτρεις του SUP από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους αγώνες της παγκόσμιας ομοσπονδίας που καθορίζει την παγκόσμια κατάταξη των αθλητών του Sup για το 2024.

Περαιτέρω, η αθλητική εκδήλωση έχει ως σκοπό να συμβάλει μεταξύ άλλων στην ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, όσον αφορά στον ρόλο του αθλητισμού, καθώς επίσης και στην ψυχική και κοινωνική καλλιέργεια των κατοίκων της Κρήτης.