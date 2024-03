Χανιά | Κώτσογλου: Κανείς Δήμαρχος της Κρήτης δεν έχει στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό

Οι Δήμοι της Κρήτης δεν έχουν στρατηγικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, αλλά κινούνται πρόχειρα και αποσπασματικά, επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας, Κυριάκος Κώτσογλου, μιλώντας χθες το βράδυ στο 5ο Energizing Greece, με τίτλο «Crete: Top Destination in Europe», που πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Στην ομιλία του, με θέμα «Κρήτη – Παντού! – Στρατηγικός Σχεδιασμός 2024 – 2028», ο κ. Κώτσογλου επισήμανε πως «… το να βαυκαλίζομαι ότι όλα τα κάνω καλά, δεν βοηθάει να στο γίνω καλύτερος. Μαζί με όλα αυτά τα σπουδαία που έχουμε πετύχει, καλό είναι να έχουμε μία επαφή και με αυτά που πρέπει να κάνουμε. Βάζεις το όραμα, θέλει λίγο τρέλα, κρατάς τις αξίες, προκαλούνε πόνο, έχεις μια αποστολή, κάνεις μια ανάλυση και καταλήγεις σε μία στρατηγική. Ένας στρατηγικός σχεδιασμός ξεκινάει από το πώς θες τον προορισμό σου».

Στη συνέχεια, ο κ. Κώτσογλου εξήγησε τι σημαίνει στρατηγική, «σε σχέση με το “έλα μωρέ να κάνουμε κι αυτό” ή το “μου είπανε να κάνουμε και τούτο”. Στρατηγική σημαίνει να πεις και να σχεδιάσεις ότι “θέλω για την Κρήτη αυτό”, ότι “για να το υπηρετήσω αυτό θα πάω σε 40 εκθέσεις” ή “θα κάνω αυτές τις εκδόσεις” ή “θα κάνω αυτό” και μετά καθεμία ενέργειά σου, μικρή ή μεγάλη, να έρχεται να “κουμπώνει” στο επιχειρησιακό πλάνο, που θα υπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

Ο Θεός μας είναι το σήμερα και ό,τι μας τύχει

Και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει αυτό… Φέρτε μου εδώ όλους τους Δημάρχους της Κρήτης. Ξέρετε πώς κινούνται; “Μωρέ, να πάμε και στο Παρίσι; Ποιος θα πάει; Αυτός. Να πάω κι εγώ. Κάτι δημοσιογράφοι με πήρανε. Να έρθουμε; Ίντα διάολο θέλουνε;” Είναι τελείως διαφορετικό να ασχολείσαι με την καθημερινότητα και να λες ότι υπηρετείς τον τουρισμό και τελείως διαφορετικό να λες ότι έχεις στρατηγικό πλάνο. Δείξτε μου ποιος Δήμαρχος της Κρήτης έχει στρατηγικό σχέδιο. Και είναι απαραίτητο να υπάρχει γιατί η Περιφέρεια κάνει την “ομπρέλα” και όπως την κάνει την ομπρέλα σε κάθε σποτ, προσέχει τα πλάνα από Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι να είναι ακριβώς τα ίδια. Μετά θα έρθει το Μαλεβίζι, το Αμάρι, τα Σφακιά και θα πουν εγώ έχω αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θα τα “κουμπώσω”, έχω ένα δικό μου σχεδιασμό, μικρότερο ή μεγαλύτερο, ό,τι θέλω, αλλά εκεί θα “κουμπώσω”. Ο Θεός μας είναι το σήμερα και ό,τι μας τύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσογλου.

Ακολούθως, παρουσίασε τον στρατηγικό προγραμματισμό της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2024 – 2028, επισημαίνοντας ότι η καμπάνια τουριστικής προβολής της Κρήτης για το 2024, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, προωθητικές ενέργειες και συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, έχει τίτλο «Crete, take me on a story…» και περιλαμβάνει 12 θεματικές.

Παράλληλα, ο κ. Κώτσογλου σημείωσε ότι σήμερα ένας τουριστικός προορισμός για να μπορεί να ακμάζει πρέπει να είναι διάσημος, διαφορετικός, ανθεκτικός, αειφόρος – πράσινος, «έξυπνος», συνεργατικός και ολιστικός, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε καθένα από τα επτά αυτά κρίσιμα κριτήρια.

Πηγή: hania.news