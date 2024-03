«One Day - Μια μέρα»: Πώς μια σειρά του Netflix αύξησε τις κρατήσεις για την Πάρο

Κάποιοι τηλεθεατές επιλέγουν ταξιδιωτικούς προορισμούς για να ακολουθήσουν τα βήματα των αγαπημένων τους χαρακτήρων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Euronews που αναφέρει:

"Το γραφικό νησί της Πάρου, που βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου Πελάγους, έχει πρόσφατα κατακτήσει τις καρδιές των ταξιδιωτών παγκοσμίως, χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο επιτυχημένο δράμα One Day του Netflix.

Αυτός ο ελληνικός προορισμός έχει γνωρίσει μια αξιοσημείωτη αύξηση του ενδιαφέροντος. Οι κρατήσεις στην Airbnb αυξήθηκαν κατά 32% μετά την προβολή της επιτυχημένης σειράς.

Η γλυκόπικρη ιστορία αγάπης ακολουθεί τη ζωή της Emma Morley και του Dexter Mayhew (τους οποίους υποδύονται οι Ambika Mod και Leo Woodall), οι οποίοι γνωρίζονται στις 15 Ιουλίου 1988, την ημέρα της αποφοίτησής τους από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Στο τέταρτο επεισόδιο, η Emma και ο Dexter πηγαίνουν διακοπές στην Πάρο, το γοητευτικό νησί των Κυκλάδων.

Η Πάρος φιλοξενεί γραφικά χωριά γεμάτα κυκλαδίτικη γοητεία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν μια γεύση από την Παροικιά, την πρωτεύουσα και το κύριο λιμάνι του νησιού, που παρουσιάζεται στη σειρά. Έχει όμορφα, ασβεστωμένα κτίρια που κοσμούνται με πολύχρωμες μπουκαμβίλιες, στενά πλακόστρωτα δρομάκια και έναν ζωντανό παραλιακό πεζόδρομο με ταβέρνες και καφετέριες.

Η σειρά πραγματοποίησε επίσης γυρίσματα στις παραλίες του νησιού και στο λιμάνι της Νάουσας".

"Το One Day έφερε ένα από τα πιο ήσυχα ρομαντικά ελληνικά νησιά στον κόσμο, την Πάρο, στην προσοχή των τηλεθεατών", δήλωσε στο Gloucestershire Live η Amanda Cupples, γενική διευθύντρια της Airbnb για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ευρώπη. "Με την επιτυχημένη σειρά αυτή τη στιγμή στα χείλη όλων", δήλωσε η Cupples, "μπορείτε να ζωντανέψετε την περιπλάνησή σας με μια διαμονή σε μία από αυτές τις καταπληκτικές καταχωρήσεις στην Airbnb. "Καθρεφτίζοντας τις εμπειρίες των χαρακτήρων Emma και Dexter, οι επισκέπτες μπορούν να ξεκινήσουν τη δική τους περιπέτεια εμπνευσμένη από το One Day, δημιουργώντας πολύτιμες αναμνήσεις που θα διαρκέσουν για μια ζωή".

Οι ταξιδιώτες μπορούν να βυθιστούν στη μαγεία του One Day επιλέγοντας από μια επιμελημένη επιλογή καταλυμάτων που αποτυπώνουν την ουσία της Πάρου.

Γραφικές μεζονέτες με κήπο και κυκλαδίτικα διαμερίσματα προσφέρουν μια ματιά στον ειδυλλιακό τρόπο ζωής που απεικονίζεται στη σειρά, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν στο σετ να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις που θυμίζουν τις περιπέτειες της Emma και του Dexter.

Το One Day δεν είναι η μόνη τηλεοπτική σειρά που τροφοδοτεί την τάση προς προορισμούς με εμβληματικές τοποθεσίες ταινιών- πρόκειται για μια αυξανόμενη τάση με θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.

Τι είναι το set-jetting;

Τα τελευταία χρόνια, έχει εμφανιστεί μια νέα τάση στα ταξίδια: το set-jetting. Προερχόμενο από τον όρο "jet-setting", το set-jetting αναφέρεται σε τουρισμό εμπνευσμένο από ταινίες.

Η επιθυμία να δουν τοποθεσίες που εμφανίζονται σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές έχει οδηγήσει τους επισκέπτες να κατευθύνονται σε προορισμούς για να ακολουθήσουν τα βήματα των αγαπημένων τους χαρακτήρων.

Αυτή η τάση έχει προκαλέσει ευρύ ενδιαφέρον μεταξύ των τουριστών, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε εικονικές τοποθεσίες κινηματογράφησης παγκοσμίως.

Η έκθεση 2023 Global Travel Trends Report της American Express διαπίστωσε ότι το 70% της Gen Z και των Millennials αντλούν έμπνευση για τα ταξίδια τους από μια ταινία ή τηλεοπτική σειρά που έχουν δει πρόσφατα.

Η Expedia ανέφερε επίσης ότι σχεδόν το 40% των παγκόσμιων ταξιδιωτών έχουν κλείσει ταξίδια με βάση προορισμούς που συνάντησαν σε τηλεοπτική σειρά ή ταινία.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του set-jetting;

Το set-jetting μπορεί να τονώσει τις τοπικές οικονομίες με την αύξηση της τουριστικής ζήτησης και τη δημιουργία εσόδων για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι τουριστικοί πράκτορες και τα καταστήματα με αναμνηστικά συχνά βλέπουν αυξημένη δραστηριότητα λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τις τοποθεσίες γυρισμάτων.

Δεδομένα έχουν δείξει ότι τηλεοπτικές σειρές όπως οι The Tourist, White Lotus, Emily in Paris και Game of Thrones επηρέασαν σημαντικά τις αποφάσεις των ταξιδιωτών για τον προορισμό τους και τις τοπικές οικονομίες.