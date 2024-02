Η Λάρισα βρίσκει τη θέση της στον τουριστικό χάρτη

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την εξέλιξη της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και οι προθέσεις των νεοεκλεγέντων αρχών του τόπου συζητήθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσαν η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Λάρισας με την Alpha Marketing σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, υπό την αιγίδα και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΠΕΔ Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων με θέμα «Τουρισμός 2024».

Τόσο από την πλευρά της Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και από την πλευρά του Δήμου Λαρισαίων εκφράστηκε η πρόθεση για συνεργασία και συνέργειες προκειμένου ο Νομός Λάρισας να γίνει πόλος έλξης και να αποκτήσει τη δική του θέση στον τουριστικό χάρτη.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κυρία Ειρήνη Παπαϊωάννου τόνισε την ανάγκη να επικαιροποιηθεί η θέση των ξενοδόχων του νομού. «Είμαστε σε μια συνεχή διαχείριση κρίσεων. Βαρύ το αποτύπωμα από τις πλημμύρες. Μας χαροποιεί που οι νέες αρχές είναι ανοιχτές στη συνεργασία για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής».

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Γιάννης Αναστασίου δήλωσε ότι πρόθεση της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι να βάλει σε νέα τροχιά το σχέδιο τουριστικής προβολής και ανάπτυξης όλων των νομών και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε μέρος του σχεδίου τουριστικής προβολής και δράσεων για το 2024 που θα αφορά όλους τους νομούς.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Αθανάσιος Μαμάκος κατά τον χαιρετισμό του εξέφρασε την πρόθεση της νέας Δημοτικής Αρχής για στοχευμένες δράσεις και συνέργειες εξωστρέφειας, προκειμένου η Λάρισα να είναι πόλος έλξης και τους 12 μήνες του χρόνου. Συνεδριακός τουρισμός, πολιτισμός και αγροδιατροφή και ψυχαγωγικός τουρισμός είναι οι θεματικές στις οποίες επενδύει η νέα Δημοτική Αρχή. Ο κ. Μαμάκος ξεκαθάρισε ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις του τόπου, φορείς, συλλόγους και προσωπικότητες για την ανάδειξη του πλούτου της Λάρισας και υπογράμμισε ότι ενδεικτικό της πρόθεσης που υπάρχει για συνέργειες είναι η ίδρυση μιας αυτοτελούς, αυτόνομης Αντιδημαρχίας Τουρισμού και Εξωστρέφειας.

Προσκεκλημένος στην εκδήλωση ήταν και ο γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και επικεφαλής της Ομάδας Ορεινών Ξενοδοχείων, κ. Άγγελος Καλλίας που αναφέρθηκε στις ενέργειες της ομοσπονδίας. Ο κ. Καλλίας στάθηκε στην έρευνα της ΙΝΣΕΤΕ και έθεσε τον προβληματισμό γιατί η ηπειρωτική χώρα παίρνει μόνο ένα 2% με 3% από τα 33 εκατ. αφίξεων που έγιναν στην Ελλάδα και να αναλογιστούν όλοι τι ακριβώς δεν γίνεται σωστά. «Ο στόχος είναι να αναδείξουμε αυτές τις περιοχές και τις δραστηριότητες που μπορούμε να προσφέρουμε. Η επιτυχία δεν υπάρχει αν δεν υπάρξει συνεργασία με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια θα πρέπει να ακούσετε τους ανθρώπους του τουρισμού και δεν είναι μόνο οι ξενοδόχοι», ανέφερε ο ίδιος.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε από τον κ. Τάσο Γούσιο, Σύμβουλο Τουριστικής Ανάπτυξης και Διευθυντή της Alpha Marketing, το προτεινόμενο σχέδιο για τη Λάρισα με τίτλο «Τουρισμός 2024-2030», που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Λαρισαίων, ΟΛΟΝ ΑΕ, το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη του επαγγελματικού, αθλητικού, πολιτιστικού και παραθεριστικού τουρισμού στα παράλια του Νομού.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις και τα σχόλια και των λοιπών παρευρισκόμενων στην Ημερίδα. Κοινός τόπος όλων των είναι το γεγονός ότι η διοργάνωση αυτού του είδους συναντήσεων είναι και δημιουργική και επιβεβλημένη. Μένει να αποδειχτεί στην πράξη ότι είναι εφικτή η συνεργασία φορέων και επιχειρηματιών, με σκοπό να υλοποιηθούν δράσεις και ενέργειες, ώστε να οδηγηθούμε στο ζητούμενο, την Τουριστική Ανάπτυξη.

Με τη λήξη της ημερίδας πραγματοποιήθηκε και η κοπή της πίτας της Ένωσης με ευχές για μια καλή τουριστική χρονιά και δώρο μια Ετήσια Συνδρομή σε PMS Welcome Netera και σύνδεση με Μηχανή Κράτησης/Booking Engine της Book On Line Now & Channel Manager της Ηotel Αvailabilities, με απεριόριστα κανάλια προσφορά της EPSILON HOSPITALITY.