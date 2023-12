Αθήνα | Άνοιγμα στην ινδική αγορά από Δήμο και Διεθνή Αερολιμένα - φιλοξενία 15 Ινδών πρακτόρων και δημοσιογράφων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ολοκληρωμένης στρατηγικής προβολής και προώθησης της Αθήνας σε νέες αγορές και της περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων με την ανερχόμενη τουριστική αγορά της Ινδίας, το Γραφείο Συνεδρίων & Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens-CVB), σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την υποστήριξη της Gulf Air, διοργάνωσαν ταξίδι εξοικείωσης με 15 εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς της Ινδίας και δημοσιογράφους που εκπροσώπησαν έγκριτα ινδικά Μέσα.



Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής τους στα μέσα Δεκεμβρίου, οι εκπρόσωποι της τουριστικής αγοράς είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην εορταστική Αθήνα, να επισκεφτούν τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία, καθώς και τα σύγχρονα τοπόσημα της πόλης.

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με το πλούσιο τουριστικό προϊόν και τις υποδομές της Αθήνας, να απολαύσουν την ελληνική γαστρονομία και φιλοξενία, αλλά και το πλήθος επιλογών αναψυχής που προσφέρει η πόλη και κατά τους χειμερινούς μήνες.

H επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens-CVB) και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με στόχο το «άνοιγμα» της ανερχομένης τουριστικής αγοράς της Ινδίας, αλλά και τη δημιουργία μιας απευθείας πτήσης. Το ταξίδι εξοικείωσης είναι μία μόνο από τις πολλές ενέργειες του Τhis is Athens CVB και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την αγορά της Ινδίας, ενώ για τους επόμενους μήνες έχουν προγραμματιστεί δράσεις που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή της ελληνικής πρωτεύουσας στις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις της Ινδίας όπως η OTM India.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), Επαμεινώνδας Μούσιος, σημείωσε: «Η πρωτοβουλία του This is Athens και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι μέρος της γενικότερης στόχευσης της πόλης προς νέες, ανερχόμενες αγορές, όπως η Ινδία. Με αυτό το ταξίδι εξοικείωσης η Αθήνα προβλήθηκε σε Ινδούς επαγγελματίες, που διαπίστωσαν με τον πιο άμεσο τρόπο τις σημαντικές δυνατότητες της πόλης στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού, των ταξιδιών αναψυχής, των γάμων αλλά και των κινηματογραφικών παραγωγών».

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα Παπαδοπούλου, δήλωσε: «Λίγο πριν από το τέλος του 2023, μιας χρονιάς -ρεκόρ σε επισκεψιμότητα για το αεροδρόμιο και την πόλη της Αθήνας, με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενήσαμε πριν από λίγες ημέρες στην πόλη μας, σε συνεργασία με το This is Athens-CVB, τους εκπροσώπους της Ινδικής αγοράς, της οποίας η ανάπτυξη αποτελεί για το αεροδρόμιο της Αθήνας στρατηγική προτεραιότητα. Με κοινούς στόχους και με το πνεύμα της συνέργειας για το τουριστικό μέλλον του προορισμού μας, προχωρούμε δυναμικά τις δράσεις μας στην αγορά της Ινδίας που, με κάθε βήμα, γνωρίζει όλο και καλύτερα και απολαμβάνει την αθηναϊκή εμπειρία».

* Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά-CoVid εποχή», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», ΟΠΣ 5104609/Υποέργο 1.

