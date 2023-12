Τουρισμός | Θέματα αειφορίας στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκου με τον Πρόεδρο της ΠΟΞ Γιάννη Χατζή

Τον νέο Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και μέλος του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της ΕΞΡ, Γιάννη Χατζή, δέχθηκε χθες, Παρασκευή, στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Τα θέματα πoυ συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης ήταν η πορεία και το εξαιρετικό κλείσιμο της τουριστικής σαιζόν του 2023, η μέχρι στιγμής εξέλιξη των προκρατήσεων, που προοιωνίζονται μια ακόμη σαιζόν υψηλών επιδόσεων για το 2024, αλλά, κυρίως, οι μεγάλες προκλήσεις της περιόδου που είναι μπροστά μας και ειδικότερα τα θέματα της αειφορίας, που σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος.

Κοινή διαπίστωση κατά τη συζήτηση ήταν ότι, όσον αφορά την αειφορία και τη βιωσιμότητα, τα βήματα που έγιναν το τελευταίο διάστημα στο Νότιο Αιγαίο, και συγκεκριμένα οι πρωτοβουλίες "Just go Zero" της Τήλου, "GR-Eco Islands" της Χάλκης, και "e-Μοbility on demand" της Αστυπάλαιας, έχουν τοποθετήσει τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου πολύ ψηλά στη λίστα των περιοχών που συμμετέχουν στην παγκόσμια αγωνία όχι απλά με σχέδια, αλλά έχουν περάσει στη υλοποίησή τους με θεαματικά αποτελέσματα.

Όσον αφορά το project "The Rhodes Co-Lab", που στόχο έχει να μετατρέψει τη Ρόδο στον πρώτο βιώσιμο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως – ζήτημα που κυριάρχησε στη συνάντηση των δύο ανδρών – ο κ. Γιάννης Χατζής δήλωσε:

«Τόσο ως μέλος της διοίκησης της ΕΞΡ, αλλά πολύ περισσότερο ως Πρόεδρος της ΠΟΞ, θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία αυτού του φιλόδοξου και εξαιρετικά ευγενούς στόχου, καθώς το "The Rhodes Co-Lab" αποτελεί στοίχημα όχι μόνο για τη Ρόδο, αλλά συνολικά για τον τουρισμό της πατρίδας μας».

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, σε ανάρτησή του στο Facebook, τονίζει:

«Είναι εξαιρετική τιμή για τη Ρόδο και το Νότιο Αιγαίο να έχει έναν από τους δικούς της ανθρώπους της αγοράς στο τιμόνι της ΠΟΞ, το υψηλότερο συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου και αυτό θωρακίζει το Νότιο Αιγαίο στον μεγάλο αγώνα που δίνει, στην πρωτοκαθεδρία του ελληνικού τουρισμού, ταυτόχρονα με τις διακρίσεις που τα τελευταία χρόνια φέρνει σε διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία μας με την ΕΞΡ και την ΠΟΞ, είναι διαρκής, καθώς αποτελούν φορείς με πολύτιμη εμπειρία, κύρος, σχέδιο και περιεχόμενο, που τους καθιστούν πολύτιμους συνεργάτες σε μια πορεία καινοτομίας, δημιουργίας και ανάτασης».

Οι κκ Χατζημάρκος και Χατζής ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις αρχές του νέου έτους, μαζί με τη νέα διοίκηση της ΕΞΡ που προέκυψε από τις εκλογές της περασμένης Πέμπτης 14 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συμφωνήσουν τα επόμενα βήματα και να δώσουν τεχνικό περιεχόμενο στους επιμέρους στόχους και δράσεις του project "The Rhodes Co-Lab", στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών, που ειδικά από το 2020, την περίοδο της πανδημίας Covid-19, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο και απέδωσε καρπούς στην πορεία του τόπου, την οικονομία και την κοινωνία.

