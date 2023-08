Rhodes, What you Love is Here | Στον αέρα ειδική παγκόσμια καμπάνια για τη Ρόδο

Στον αέρα είναι από σήμερα, Τρίτη 8 Αυγούστου, η καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας, που άμεσα σχεδίασε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ ειδικά για το νησί της Ρόδου.

Με το καθαρό μήνυμα “Rhodes. What you love is here” (Ρόδος: Ό,τι αγαπάς είναι εδώ), η καμπάνια με εικόνες και βίντεο από τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό διοχετεύεται στα μεγαλύτερα δίκτυα μέσω όλων των καναλιών διανομής, προβάλλοντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.

«Δεσμευθήκαμε ότι θα την ξαναφτιάξουμε τη Ρόδο μας. Χωρίς λεπτό για χάσιμο, αναθέσαμε σχεδόν ακαριαία την καμπάνια που θα προβάλλει τη Ρόδο στις οθόνες όλων των Ευρωπαίων και ανά τον κόσμο. Δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια οι κυρίες του ελληνικού Τουρισμού, η Υπουργός κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη καθώς και ο ΓΓ Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Δημήτρης Φραγκάκης. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συνεργασία και την στήριξή τους.» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας: Η επόμενη μέρα βρίσκει την Ρόδο πλήρως λειτουργική, με σεβασμό και αγάπη στον επισκέπτη της και με το χαμόγελο που πάντοτε τον υποδεχόταν. Η δουλειά συνεχίζεται για να κάνουμε το νησί ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο ελκυστικό».

Στόχος της πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου μέσω της προωθητικής καμπάνιας είναι να αποκατασταθεί, προστατευτεί και ενδυναμωθεί η φήμη και η εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου και να διαφυλαχθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, που συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τον Τουρισμό.

Η στοχευμένη διαφημιστική προβολή αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους που έχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα κανάλια διανομής του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με στόχο την άμεση επαναφορά των κρατήσεων στο νησί ανατέθηκε στον κορυφαίο διαφημιστικό όμιλο Ogilvy.

Ο δημιουργικός σχεδιασμός της προωθητικής καμπάνιας προωθηθεί το νησί της Ρόδου ως πλήρως λειτουργικού και ελκυστικού τουριστικού προορισμού σε όλες τις βασικές αγορές της Ευρώπης, με ειδική στόχευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία την Ιταλία και την Ολλανδία, καθώς και στις αγορές του Ισραήλ και της Αμερικής.