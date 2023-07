Ένας προορισμός που δεν σταματά να προσφέρει μοναδικές στιγμές, ξεχωριστές εμπειρίες και ανεξάντλητα συναισθήματα. Η Χαλκιδική ξεδιπλώνει την πολυδιάστατη προσωπικότητά της μέσα από το video Halkidiki | A dreamland that keeps on giving και μεταφέρει το ταξιδιωτικό κοινό στα εξωτικά της νερά, στην πλούσια φύση της, τα αυθεντικά χωριά και τα τοπικά προϊόντα της.

Boat trip στην Αμμουλιανή, sea kayaking στον Διάπορο, hiking στο βουνό Χολομώντας, περιήγηση με ποδήλατο στον υδροβιότοπο της Σάνη, ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πολύγυρου, περιήγηση στα παραδοσιακά χωριά Αρναία και Νικήτη και ανάδειξη των γαστρονομικών τοπικών προϊόντων, λάδι, μέλι, κρασί.

Διαφορετικές «ατμόσφαιρες» σε έναν προορισμό που διαρκώς σε προσκαλεί να ανακαλύψεις τις πτυχές του.

Το βίντεο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Sani Resort, υπό την Αιγίδα του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Χαλκιδικής.