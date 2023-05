Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών στη Ναύπακτο

Από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί στη Ναύπακτο το Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών 2023, International Conference on Topology and its Applications.

Ειδικότερα, στο συνέδριο διάρκειας 5 ημερών, θα συμμετάσχουν διεθνούς φήμης επιστήμονες από πολλές χώρες, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ολλανδία, Δανία, Ιαπωνία, Μεξικό και άλλες.

Επί του παρόντος, οι σύνεδροι απαριθμούν τους περίπου 200, ενώ με τους συνοδούς επισκέπτες ξεπερνούν τα 300 άτομα που θα διαμείνουν στην πόλη της Ναυπάκτου, συμβάλλοντας σημαντικά στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Επίσης σημαντικός είναι και ο αριθμός των επισκεπτών που θα παρακολουθήσουν το συνέδριο, το οποίο προάγει τα κοινωνικά, πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων και των συμμετεχόντων, δίνοντας την ευκαιρία στη διακεκριμένη ομάδα μαθητών που ασχολείται με τη ρομποτική, να έρθει σε επαφή με εξαιρετικούς ομιλητές και να διευρύνει τους επιστημονικούς της ορίζοντες.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω συνέδριο είχε πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ναυπάκτου και τα έτη 2010, 2014 και 2018, τυγχάνοντας μεγάλης δημοσιότητας.

Τέλος, το συνέδριο συμβάλλει στην τουριστική προβολή της Ναυπάκτου και των επιχειρήσεων της περιοχής, ενισχύοντας μεταξύ άλλων και τον συνεδριακό τουρισμό που είναι ζητούμενο για την πόλη.