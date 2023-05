Περιφέρεια Αττικής | Δυναμική παρουσία στην έκθεση τουρισμού ATM 2023 στο Ντουμπάι

Στη διεθνή έκθεση τουρισμού “ATM DUBAI 2023” που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 1 έως 4 Μαΐου 2023 στο Ντουμπάι, συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία η Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.), ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)– European Hall, Stand nο 1850 – στο πλαίσιο της συνεχούς και στοχευμένης προσπάθειας προώθησης του τουριστικού της προϊόντος.

Η διεθνής έκθεση ATM (Arabian Travel Market) αποτελεί το κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός για τον κλάδο των ταξιδιών στη Μέση Ανατολή τα τελευταία είκοσι εννέα χρόνια. Άνοιξε τις πύλες της το 1994 και τώρα κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιούνται συμφωνίες 2,5 δις δολάρια, προσελκύονται χιλιάδες εκθέτες και travel trade επισκέπτες από όλο τον κόσμο μέσω των ζωντανών και εικονικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται.

Στη διοργάνωση παρευρέθηκαν πάνω από 2.000 εκθέτες και περίπου 34.000 επισκέπτες από περισσότερες από 150 χώρες.

Με αφορμή τη δυναμική παρουσία στην έκθεση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Η Αττική αποτελεί ένα μοναδικό τουριστικό προορισμό για το διεθνή ταξιδιώτη. Η Αττική διαθέτει υψηλού επιπέδου γαστρονομία και μοναδικά αγροδιατροφικά προϊόντα που αποτελούν τη βάση της Ελληνικής διατροφής. Αλλάζουμε ριζικά την εικόνα της Περιφέρειας με υπερσύγχρονες υποδομές, που ενισχύουν την προσβασιμότητα στην Αττική. Αναπλάθουμε πλήρως το παράκτιο μέτωπο και αναδεικνύουμε τα κοσμοπολίτικα νησιά της Αττικής μας. Όλα αυτά, αποτελούν μια ανοικτή πρόσκληση στους επισκέπτες από το Ντουμπάι τους οποίους περιμένουμε για να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία”.

Βασικός στόχος της Περιφέρειας Αττικής, κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης τουριστικής προβολής είναι η στοχευμένη προσέγγιση της αγοράς της Μέσης Ανατολής. Η Αττική προσφέρει πληθώρα ταξιδιωτικών εμπειριών, γεωγραφικών προορισμών, ποιότητα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες την καθιστούν ένα ελκυστικό και δημοφιλή προορισμό στις προτιμήσεις των χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου.

Κατά την συμμετοχή στην έκθεση οι εκπρόσωποι της Π. Α. πραγματοποίησαν δεκάδες προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις (Β2Β) με παράγοντες της τοπικής και διεθνούς αγοράς, όπως με επαγγελματίες του κλάδου μεταξύ άλλων COMO TRAVEL & TOURISM, EUROPEAN TOURS, TRIPIT, L&I TOURS, CITY TRAVEL & TOURS, PARADISE TRAVEL HOLIDAYS, X–ENJOY TRAVELS, Arrangements Abroad, RIHLATINA TOURISM κ.ά. και με media όπως Arabian Travel News, Travel Business, Aggynomadi.it, κ.ά.).

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής συμμετείχαν σε Buyers’ Speed Networking Event με επαγγελματίες του τουρισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη ημέρα της έκθεσης ήτοι την Δευτέρα 1η Μαΐου 2023 και ώρα 9:30-11:30 σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο εκθεσιακό κέντρο. Κατά την διάρκεια του Buyers’ Speed Networking Event, πραγματοποιήθηκε πλήθος ολιγόλεπτων επαφών με επαγγελματίες του κλάδου (ενδεικτικά αναφέρονται: Glimpses Holiday PVT. Ltd., Akshaya India Tours & Travels (P) Ltd., Skyway International Travels, Travel India Tourism PVT. Ltd., Christian Tours Ltd. κα)

Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησαν: η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τουρισμού της Π.Α κα Αθηνά Κολυβά και ο Εισηγητής του Τμήματος Τουριστικής Προβολής της Δ/νσης Τουρισμού της Π.Α κος Αθανάσιος Θανάσου.

Η μεγάλη επισκεψιμότητα του περιπτέρου της Π.Α. στην τετραήμερη διοργάνωση, αποδεικνύουν ότι η Αττική είναι ένας δημοφιλής προορισμός με μεγάλη ζήτηση για τους επισκέπτες της Μέση Ανατολή.

Με την ολοκλήρωση της έκθεσης τα μηνύματα από τους εκπροσώπους της Αττικής εστιάζουν στην σημασία της συγκεκριμένης αγοράς για τον τουριστικό κλάδο της Π.Α. καθώς πρόκειται για επισκέπτες υψηλού εισοδήματος με ζήτηση για πολυτελείς υπηρεσίες και μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και συνεπώς στην ανάγκη οργάνωσης περαιτέρω δράσεων για την προσέλκυση όλο και περισσότερων επισκεπτών από την συγκεκριμένη αγορά.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής επισκέφθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στo Άμπου Ντάμπι, κος Αντώνιος Αλεξανδρίδης και ο Γενικός Σύμβουλος OEY Α΄ του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάι που υπάγεται στην Πρεσβεία της Ελλάδας στo Άμπου Ντάμπι, κος Δημήτριος Θωμόπουλος.

Η Περιφέρεια απευθύνει θερμές ευχαριστίες για την αγαστή συνεργασία, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. σε Ελλάδα.