Στις 24 και 25 Απριλίου το ένατο Travel Trade Athens από τον Δήμο Αθηναίων

Το 9o Travel Trade Athens 2023, η κορυφαία ετήσια επαγγελματική διοργάνωση του Δήμου Αθηναίων με στόχο την δυναμική προβολή της Αθήνας στην παγκόσμια τουριστική αγορά, επιστρέφει στις 24 & 25 Απριλίου 2023.



Η διοργάνωση-θεσμός του ελληνικού τουριστικού κλάδου υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), μέσω του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών (This is Athens-Convention & Visitors Bureau), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων Ευρώπης (European Tourism Association - ETOA).

Το Travel Trade Athens φέρνει κάθε χρόνο την Αθήνα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής και διεθνούς επαγγελματικής τουριστικής αγοράς τόσο για τους επαγγελματίες του κλάδου όσο και για τα κλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η διοργάνωση αποτελεί κύριο σημείο συνάντησης για Έλληνες και ξένους επαγγελματίες Τουρισμού. Από την έναρξή του το 2013, το Travel Trade Athens έχει υποδεχθεί πάνω από 600 hosted buyers από 35 χώρες του κόσμου και έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 18.000 B2B συναντήσεις. Το 9o Travel Trade Athens 2023 πρόκειται να φιλοξενήσει στην Αθήνα 70 εκπροσώπους τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων, διοργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων και διακεκριμένους δημοσιογράφους του κλάδου, κυρίως από την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

O Δήμος Αθηναίων στηρίζει μέσω της ΕΑΤΑ τον συνεδριακό τουρισμό και τα πολλαπλά του οφέλη για την τοπική ανάπτυξη καθώς απευθύνεται σε κοινό υψηλού ποιοτικού επιπέδου και εισοδήματος, του οποίου το αποτύπωμα στην τοπική οικονομία υπερέχει κατά πολύ αυτού του επισκέπτη αναψυχής. Η επιτυχημένη διαχείριση και προβολή της Αθήνας ως προορισμού ΜICE (συνεδρίων, εκθέσεων και συναντήσεων) μέσω της ΕΑΤΑ και του Γραφείου Συνεδρίων και και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων αναδεικνύεται με την ανοδική πορεία της πόλης μας διεθνώς αλλά και με την κατάταξη της ως 6η στην Ευρώπη και 8η στον κόσμο ως MICE προορισμός, σύμφωνα με το ΙCCA ( International Congress and Convention Association) του 2022. Για την αποτελεσματική προσπάθειά του, το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens - CVB) βραβεύτηκε με τον τίτλο του Καλύτερου Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών της Ευρώπης για το 2022 (Europe's Leading City Tourist Board) στα World Travel Awards.

Aξίζει να σημειωθεί πως τη χρονιά που μας πέρασε, το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων ένωσε τις δυνάμεις του με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO & DES και το Γραφείο Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης (TCB), δημιουργώντας την σύμπραξη «Greek Meetings Alliance» (GMA). Το σύμφωνο συνεργασίας φιλοδοξεί να θέσει το πλαίσιο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού και να δρομολογήσει δράσεις για τη διεθνή προώθηση της χώρας μας, ως κορυφαίου προορισμού για τη βιομηχανία των συναντήσεων.

Οι εγγραφές βρίσκονται σε εξέλιξη έως και τις 31 Μαρτίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα https://traveltradeathens.gr/suppliers-registration/

Για κάθε ενδιαφερόμενο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ θα ληφθεί υπόψη και η τήρηση της αναλογίας βάσει της έδρας των εταιρειών (Αθήνα – Αττική).