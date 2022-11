Δύο νέες κινηματογραφικές ταινίες του Hollywood, με γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώθηκαν σήμερα κατά τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, με τον Αμερικανό παραγωγό της εταιρίας κινηματογραφικών παραγωγών του Hollywood, Millennium Media, Robert Van Norden.

Στη συνάντηση, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αλέξανδρου Θάνου και στελεχών του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι κ.κ. Τζιτζικώστας και Van Norden, συζήτησαν για τις δυο νέες χολιγουντιανές παραγωγές της Millennium Media, για τα στούντιο της εταιρίας στη Θέρμη, για τις ταινίες που σχεδιάζουν γυρίσματα στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και για την πορεία των ταινιών που έχουν ήδη γυριστεί στην περιοχή, καθώς και για το αποτύπωμα της επένδυσης της εταιρίας κινηματογραφικών παραγωγών του Hollywood στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Van Norden προσέφερε στον κ. Τζιτζικώστα το αυθεντικό μυστρί, που χρησιμοποίησε στα γυρίσματα του «The Bricklayer» ο πρωταγωνιστής της ταινίας Aaron Eckhart, το οποίο φέρει την υπογραφή του ίδιου, καθώς επίσης της συμπρωταγωνίστριάς του Nina Dobrev, αλλά και του σκηνοθέτη Renny Harlin.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: “ο στόχος μας ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να γίνει η περιοχή μας ένας κόμβος κινηματογραφικών παραγωγών με παγκόσμια απήχηση κατακτιέται σταδιακά. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα τεσσάρων ταινιών του Hollywood στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία και έπονται άλλες δύο άμεσα, η ταινία Red Sonja και η ταινία Dirty Angels.

Επίσης, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023 προγραμματίζονται γυρίσματα άλλων δυο πολύ σημαντικών ταινιών του Hollywood. Ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία είναι ότι πλέον το post production, δηλαδή το σύνολο των διαδικασιών παραγωγής των ταινιών, πλέον γίνεται στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στα στούντιο της Θέρμης. Κάτι που σημαίνει ότι εκατοντάδες συμπολίτες μας βρίσκουν δουλειά, ενώ και το τοπικό εισόδημα ενισχύεται σημαντικά.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ταινίας ‘The Bricklayer’, όλο το post production της οποίας έγινε εδώ κι όχι στην Αμερική όπως συνηθιζόταν. Δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας για Έλληνες, για εξειδικευμένο προσωπικό σε διαφορετικούς κλάδους, για νέους επαγγελματίες, καθώς πλέον και σε επόμενες κινηματογραφικές παραγωγές το post production θα γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω κι από το post production του ‘The Bricklayer’, ο στόχος μας να προβάλλουμε τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, μέσα από τις χολιγουντιανές παραγωγές, επιτυγχάνεται. Θα το διαπιστώσουν όλοι μόλις γίνει η πρώτη προβολή της ταινίας στη Θεσσαλονίκη”.

Αναφερόμενος στις δυο νέες ταινίες, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι “το Red Sonja είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας και δράσης, που έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, όμως το πιο σημαντικό είναι το post production, που θα γίνει εδώ το επόμενο διάστημα και απαιτεί υψηλών προδιαγραφών ειδικά εφέ. Το κόστος τους είναι 5 εκ. ευρώ και θα απασχοληθούν 100 ντόπιοι επαγγελματίες, ενώ θα αξιοποιηθούν και τοπικές εταιρίες. Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αρχίζουν τα γυρίσματα του Dirty Angels, που είναι ταινία δράσης.

Γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στα κινηματογραφικά στούντιο της Θέρμης, στο Ασβεστοχώρι, στην Περαία, σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης, στην ορεινή Χαλκιδική και σε άλλα σημεία που θα επιλεγούν. Η ταινία έχει κόστος 35 εκ. ευρώ, από τα οποία τα 25 εκ. ευρώ θα δαπανηθούν στην περιοχή μας. Θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 250 νέες θέσεις εργασίας Ελλήνων για τη συγκεκριμένη ταινία. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν στην περιοχή μας για τρεις μήνες”.

Ο κ. Τζιτζικώστας ευχαρίστησε τους τοπικούς φορείς για τη συνδρομή τους στα γυρίσματα των ταινιών, αλλά και τους πολίτες που υφίστανται την ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τονίζοντας όμως ότι τα οφέλη είναι εξαιρετικά σημαντικά, τόσο για την εξωστρέφεια της περιοχής, όσο και για την τοπική οικονομία.

Επίσης ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι “στις αρχές του 2023 θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για εξελίξεις στην κατασκευή υπερσύγχρονων στούντιο στην περιοχή της Θέρμης. Ο στόχος που θέσαμε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ήμασταν η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα, που δημιούργησε Film Office, επιτυγχάνεται. Η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία μπήκαν για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών. Άλλωστε για το πρώτο εξάμηνο του 2023 έχουν δρομολογηθεί ήδη δυο νέες ταινίες που θα πραγματοποιήσουν γυρίσματα στην περιοχή μας”.

Ο κ. Van Norden επισήμανε: “Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που ανακοινώνουμε άλλες δυο νέες ταινίες, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις τέσσερις που ήδη πραγματοποίησαν γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία και πλέον γίνεται και το post production εδώ. Το post production για την ταινία Red Sonja είναι ίσως το μεγαλύτερο εγχείρημα post production που έχει γίνει στην Ελλάδα, με εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν και επαγγελματίες που θα απασχοληθούν από την περιοχή, σε όλες τις επιμέρους ειδικότητες που απαιτούνται στα εφέ, στην ήχο, στην εικόνα, στο μοντάζ και αλλού.

Η ταινία Red Sonja είναι ένα remake ταινίας του 1985, όπως το... remake του Midnight Express που έγινε τις προηγούμενες μέρες στην Τουρκία, με πρωταγωνιστή τον κ. Τζιτζικώστα. Η ταινία Dirty Angels σκηνοθετείται από τον Martin Campbell, που έχει σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων και δυο ταινίες James Bond, και πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί του Hollywood, μέσα σε ένα σύνολο γυναικείου cast. Για το Dirty Angels θα δημιουργηθούν 250 νέες θέσεις εργασίας για Έλληνες επαγγελματίες του χώρου, ενώ σε όλες τις ταινίες και σε κάθε τμήμα τους εργάζονται Έλληνες επαγγελματίες. Επίσης στην ταινία θα συμμετέχουν και Έλληνες ηθοποιοί”.

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις δυο νέες ταινίες:

Red Sonja

Η ταινία Red Sonja βασίζεται στον ομώνυμο χαρακτήρα των κόμικ, που αναπτύχθηκε αρχικά για τη Marvel το 1973. Η πρώτη ταινία για την εμβληματική αυτή υπερηρωίδα γυρίστηκε το 1985 με πρωταγωνιστές την Μπριγκίτε Νίλσεν στον ομώνυμο ρόλο και τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η M.J. Bassett, ενώ τη Red Sonja ερμηνεύει η Matilda Lutz. Μέρος των γυρισμάτων της παραγωγής της Millennium Media πραγματοποιήθηκε στα Nu Boyana Helenic Film Studios της Θέρμης στο τέλος Οκτωβρίου.

Ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία του μοντάζ, ενώ για το post production (visual effects, sound mixing, color correction), που θα πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο στη Θεσσαλονίκη, θα απασχοληθούν και Έλληνες επαγγελματίες. Να σημειωθεί ότι λόγω της ιδιαιτερότητας της ταινίας που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιακή επεξεργασία, η διαδικασία του post production θα διαρκέσει για διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών.

Dirty Angels

Υπόθεση: Η ταινία διαδραματίζεται στο σύγχρονο Αφγανιστάν την παραμονή της αναχώρησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Ακολουθεί την ιστορία μιας μονάδας του αμερικανικού στρατού που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες καθώς αντιμετωπίζει τις δυνάμεις των Ταλιμπάν και του ISIS και προσπαθεί να απελευθερώσει τους συμπολεμιστές της από την αιχμαλωσία, καθώς και Αφγανούς αμάχους που παγιδεύονται στα διασταυρούμενη πυρά μεταξύ του ISIS και των Ταλιμπάν. Η ταινία θα γυριστεί στο Μαρόκο και στη Θεσσαλονίκη.

Τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, που θα αρχίσουν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και θα διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες, θα γίνουν σε διάφορες περιοχές, όπως η Περαία, το Ασβεστοχώρι και η δυτική Θεσσαλονίκη. Ο προϋπολογισμός της ταινίας είναι 35 εκ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου 250 Έλληνες σε διάφορες θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων και ηθοποιοί.

Παραγωγή: Millennium Media

Παραγωγοί: Moshe Diamant (The Protégé, Timecop, Hurricane Heist, Black Dahlia), Yariv Lerner (Hellboy, Angel has Fallen, Rambo 4, Hitman’s wife’s bodyguard), Rob Van Norden (Rambo Last Blood, The Enforcer, Bricklayer, Expendables 4)

Σκηνοθέτης: Martin Campbell, ο οποίος είναι γνωστός -μεταξύ άλλων- για τις ταινίες Casino Royale και Goldeneye (James Bond), Mask of Zorro 1 & 2, Green Lantern και The Foreigner

Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι: Eva Green (Casino Royale, 300: Rise of an Empire, Kingdom of Heaven), Maria Bakalova (Borat 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3).