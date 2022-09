DER SPIEGEL | Έργα και ημέρες των παπαράτσι στη Μύκονο

Σε ένα πρωτότυπο ρεπορτάζ, το περιοδικό DER SPIEGEL περιγράφει τη δραστηριότητα των «παπαράτσι» στη Μύκονο, παρακολουθώντας δύο από τους Έλληνες «δεξιοτέχνες» του είδους, τον Νίκο Ζώτο και τον Νικόλα Σεμιτέκολο.

Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό, οι δυο τους δίνουν ραντεβού στον «Cavo», «ένα παραλιακό σελφ-σέρβις εστιατόριο με πλαστικές καρέκλες, το οποίο αποκαλούν 'The Office' («το γραφείο») και αφήνουν το βλέμμα τους να περιπλανηθεί στην παραλία. Από εδώ έχουν καλή θέα στο Nammos, ένα από τα πιο φημισμένα παραλιακά μπαρ του νησιού, όπου μία magnum φιάλη Salon Le Mesnil Vintage τιμάται έως 9.000 ευρώ και οι θαμώνες ήδη έχουν αρχίσει να χορεύουν ανάμεσα στις ξαπλώστρες, σε ρυθμούς ποπ από τη δεκαετία του '80».

«Τους έχουμε φωτογραφίσει όλους», λέει ο Νικόλας Σεμιτέκολο. Αλλά πώς γνωρίζουν ποιον πρέπει να φωτογραφίσουν και πότε; Ο Νίκος Ζώτος λέει ότι έχουν περάσει όλον τον χειμώνα διαβάζοντας εφημερίδες και περιοδικά όπως η Daily Mail, η Sun, το OK!, αλλά και η γερμανική Bild ή το Gala. «Μόνο έτσι γνωρίζουν ποιος είναι in και ποιος είναι out, πού υπάρχουν προβλήματα στον γάμο, εγκυμοσύνες ή νέες σχέσεις.

Με λίγα λόγια, ποιος αξίζει να φωτιγραφηθεί και ποιος όχι. Μόνο αυτό είναι που μετράει, σε τελική ανάλυση». Το γερμανικό περιοδικό περιγράφει αναλυτικά τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις αντιξοότητες της δουλειάς, η οποία, όπως επισημαίνει, δεν χαίρει εκτίμησης, «ούτε καν από πελάτες, οι οποίοι αγοράζουν φωτογραφίες, ενίοτε πληρώνοντας πολλά χρήματα, κάτι που όμως δεν θέλουν να παραδεχθούν δημοσίως».

Πηγή: DW