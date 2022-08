“Ρόδος, η βασίλισσα της Μεσογείου, η Wall Street της εποχής της” – Βιβλία για τη Ρόδο από Ιταλό συγγραφέα και φίλο του νησιού

Με τον τίτλο “Rhodes the queen of Mediterranean and the Wall Street of its era” - “Ρόδος, η βασίλισσα της Μεσογείου, η Wall Street της εποχής της” σε ένα από τα δύο βιβλία που έχει γράψει- μέχρι τώρα- για τη Ρόδο, αλλά και με το δεύτερο “Rodi.Una guida alla storia e ai luoghi di interesse cultural per il viaggiatore curioso”- “Ρόδος.

Ένας οδηγός για την ιστορία και τα μέρη πολιτιστικού ενδιαφέροντος ”, το οποίο απευθύνεται στον ταξιδιώτη που θέλει να μάθει τα πάντα για το νησί, ο φίλος της Ρόδου και επαναλαμβανόμενος επισκέπτης επί σειρά ετών του νησιού, οικονομολόγος και συγγραφέας Roberto Timo, αποτυπώνει το μεγαλείο της Ρόδου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, την ομορφιά του ροδίτικου τοπίου και τον «πλούτο» της σε όλα τα επίπεδα, που όπως αναφέρει ο ίδιος στα βιβλία του, «προσήλκυσε από αρχαιοτάτων χρόνων, καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς και επιστήμονες που κατέστησαν την Ρόδο μια κοσμοπολίτικη και δημιουργική πόλη όπου τα γράμματα και οι τέχνες ήκμασαν επί αιώνες».

Όλα αυτά αποτέλεσαν πόλο έλξης και έμπνευσης για τον κ. Roberto Timo, όπως εξήγησε ο ίδιος στον εντεταλμένο σύμβουλο Τουρισμού κ. Αθανάσιο Βυρίνη, κατά τη διάρκεια της βράβευσης του ως φίλου της Ρόδου, που πραγματοποιήθηκε τέλος Ιουλίου 2022. Έρχεται στο νησί ο ίδιος και η σύζυγος του κα Ornelia Ciotola, που επίσης βραβεύθηκε, κάθε χρόνο από το 2007.

Στην ίδια τελετή απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις και σε φιλικό τους ζευγάρι και συμπατριώτες τους κ. Francesco Masiero και κα Giulia Eleonora Castelnuovo, που έχουν έλθει στη Ρόδο επί σειρά ετών και αποφάσισαν να μείνουν μόνιμα στο νησί ανοίγοντας δική τους επιχείρηση.

Η διαχρονική αγάπη των Ιταλών για τη Ρόδο και η σαφής προτίμηση τους στο νησί των Ιπποτών, που για τους περισσότερους αποτελεί κυριολεκτικά δεύτερη πατρίδα, επιβεβαιώθηκε και στην επόμενη τελετή βράβευσης επαναλαμβανομένων τουριστών, που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, κ. Gaetano και κα Nadia Quaranta , γιατροί και οι δύο και οι οποίοι έχουν έλθει στη Ρόδο περισσότερες από 75 φορές, συχνά 2-3 φορές τον χρόνο. Σκοπεύουν δε να αγοράσουν σπίτι στη Ρόδο και να μείνουν μόνιμα. Συνοδεύονταν στην εκδήλωση από την φίλη τους συνταξιούχο ξεναγό κα Αναστασία Χάσκα.

«Είναι γεγονός ότι η Ρόδος παραμένει σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των Ιταλών επισκεπτών και η Ιταλία αποτελεί μία παραδοσιακή αγορά για το νησί. Φέτος μάλιστα οι Ιταλοί αποτελούν, μέχρι τώρα, την 4η αγορά για τη Ρόδο. Μετά δε και τις στοχευμένες ενέργειες και δράσεις των στελεχών της Διεύθυνσης Τουρισμού Δήμου Ρόδου, έχουν έλθει επίσης στη Ρόδο και έχουν γράψει αφιερώματα δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, bloggers, με αποτέλεσμα να κατακλύζεται το νησί από Ιταλούς που λατρεύουν κυριολεκτικά τους κατοίκους του και κάθε τι ροδίτικο» υπογράμμισε ο κ. Βυρίνης, ενώ απευθυνόμενος στους Ιταλούς repeaters τους ευχαρίστησε φυσικά για την συχνή παρουσία και την προτίμηση τους στη Ρόδο.

Οι επισκέπτες με τη σειρά τους ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Βυρίνη για την εξαιρετική τιμή να τους απονείμει τις τιμητικές διακρίσεις των φίλων της Ρόδου, ενώ αναφέρθηκαν στις καλύτερες αναμνήσεις που έχουν από τις διακοπές τους στη Ρόδο.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού μοίρασαν στους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες πλούσιο ενημερωτικό υλικό της Διεύθυνσης Τουρισμού καθώς και δώρα προσφορά των εταιρειών Natura Rodos - Σταύρος Γεώργιος Κάλλας Ο.Ε., 9D Cinema - History of Rhodes “Throne of Helios” και αναμνηστικά δώρα από τα τέκνα του αείμνηστου Ροδίτη επιχειρηματία Αναστασίου Ι. Χατζημανώλη.