Ιδανικός προορισμός για ψηφιακούς νομάδες η Κρήτη | Ενημέρωση επιχειρηματιών από την Καλιφόρνια

Η Κρήτη αποτελεί κορυφαίο νησιωτικό προορισμό για τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που ευνοεί δράσεις και πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάδειξη του νησιού ως ιδανικό τόπο παραμονής για ψηφιακούς νομάδες.

Η πρωτοβουλία “Work from Crete” προκάλεσε το ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Chapman των Η.Π.Α. σε συνδυασμό με τα όσα προσφέρει το νησί στον επισκέπτη. Έτσι, στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων της Καλιφόρνιας ήρθαν στο νησί, στα πλαίσια του μαθήματος Διεθνούς Επιχειρηματικότητας του μεταπτυχιακού προγράμματος στελεχών (EMBA) του Πανεπιστημίου Chapman (CA, USA). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημερώθηκαν από τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης για τις υποδομές, τον τουρισμό, την φύση, την παράδοση, τον πολιτισμό και την εμπειρία ζωής που χαρίζει η αυθεντική Κρήτη στον επισκέπτη.

Ήταν μια ειδική ενημερωτική συνάντηση εργασίας, στη διάρκεια της οποίας ο προϊστάμενος τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Αλεξάκης, παρουσίασε την στρατηγική για τον τουρισμό, καθώς και στοιχεία που αφορούν τις πρωτοβουλίες και δράσεις της Περιφέρειας στην ανάδειξη και προβολή του νησιού, την επισκεψιμότητα και το προφίλ του τουρισμού και των υποδομών, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα που έχουν καταστήσει την Κρήτη κορυφαίο νησιωτικό προορισμό.

Παράλληλα, οι επιχειρηματίες, μεταπτυχιακοί φοιτητές του πανεπιστημίου Chapman, ενημερώθηκαν από το στέλεχος του Europe Direct Νίκο Μωραϊτάκη για ζητήματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και πολιτικών.

H παρουσία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων «George Argyros School of Business and Economics», που λειτουργεί με τη δωρεά της oικογένειας Αργυρού (ελληνικής καταγωγής) αξιολόγησε πολύ θετικά τη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για τον τουρισμό και την ανάπτυξή του, ειδικά για δράσεις όπως η απομακρυσμένη εργασία (work from Crete), για την οποία το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο από τα στελέχη των επιχειρήσεων της Καλιφόρνια, της Αμερικανικής Πολιτείας που βρίσκεται υπό το φως των προβολέων της παγκόσμιας δημοσιότητας. Ιδιαίτερη αξία έχει η απόφαση για επανάληψη του ταξιδιού στην Κρήτη το 2023, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί.

Να σημειωθεί πως το αμερικανικό πανεπιστημιακό ίδρυμα ήρθε στην Κρήτη μετά από πρόταση και προετοιμασία της κρητικής επιχειρηματία και αποφοίτου του πανεπιστημίου Τσάπμαν, Kelly VlahakisHanks και τη συνεργασία της επικεφαλής του προγράμματος «Drexel in Crete» Δρ. Μαρίας Χναράκη και του καθηγητή του Chapman Dr. Noel Murray. Το συμμετοχικό μάθημα που έγινε στο Ηράκλειο οργανώθηκε από το μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Drexel και μέλος του ΠΣΕΚ-Κ Δρ. Θ. Κατερινάκη και με το συντονισμό της εταιρείας οργάνωσης εκπαιδευτικών εμπειριών ISP με την Cristiana Nicu.