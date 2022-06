50 διεθνείς ερευνητές παρακολούθησης ηφαιστείων έρχονται στη Σαντορίνη

Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου, στo πλαίσιo του διεθνούς συνεδρίου Cities on Volcanoes 11, Volcanoes and Society: environment, health and hazards, το οποίο πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια από τη διεθνή ηφαιστειολογική κοινότητα International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior, θα πραγματοποιηθεί άσκηση υπαίθρου για 50 διεθνείς ερευνητές από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Eρευνητικά Ινστιτούτα και Ινστιτούτα Παρακολούθησης ηφαιστείων ολόκληρου του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης υπαίθρου, θα λάβουν χώρα διαλέξεις για το ηφαιστειακό συγκρότημα της Σαντορίνης, ενώ θα πραγματοποιηθούν γεω-περιβαλλοντικές εκδρομές, με σκοπό τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη μοναδική γεωλογική και πολιτισμική κληρονομιά του νησιού.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η άσκηση υπαίθρου αποτελεί πόλο έλξης ενός ευρέως φάσματος επιστημόνων σε παγκόσμια κλίμακα που επιθυμούν να γνωρίσουν την γεωλογική εξέλιξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση οργανώνεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Cities and Volcanoes 11 με Υπεύθυνους τους Dávid Karátson του Eötvös University, Παρασκευή Νομικού, ΕΚΠΑ, Dr Ralf Gertisser του Keele University και Κυριακή Δρυμώνη, του University of Milano-Bicocca, ενώώ τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Θήρας.