Η Μήλος "ξελογιάζει" τους επισκέπτες της

«Συγκλονιστικά όμορφη» είχε χαρακτηρίσει τη Μήλο το περιοδικό «Travel + Leisure», κατά την περυσινή ανάδειξή της ως το καλύτερο νησί στον κόσμο και την Ευρώπη για το 2021 (Top Island in the World / Top Island in Europe), με τη σχεδόν άριστη βαθμολογία 95.50, από τους πολυάριθμους αναγνώστες του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού που συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τα World’s Best Awards 2021.

Και φαίνεται ότι η εδραίωση της φήμης της που επιτεύχθηκε συστηματικά τα τελευταία χρόνια ενίσχυσαν τα θέλγητρά της φτάνοντας στο σημείο να «ξελογιάσουν» έναν Αυστριακό τουρίστα που μαγεμένος από το νησί αποφάσισε να το κάνει μόνιμο τόπο διαμονής του. Ο Όττο είναι και το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας του ΕΟΤ που «γυρίστηκε» εφέτος στο νησί και είναι ήδη σε εξέλιξη σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Και δεν είναι ο μόνος. Ο Φρεντ Λεντς και η Σιμπίλα Μπρουνάρ, δύο από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της Αυστρίας, αγάπησαν τη Μήλο. Εκείνη παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ORF Tirol και εκείνος ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος του σταθμού. Παρά το βαρύ επαγγελματικό τους πρόγραμμα και τον γρήγορο ρυθμό ζωής που απαιτεί το επάγγελμά τους, τα τελευταία 16 χρόνια, κάθε καλοκαίρι, και οι δύο αφήνουν κάτω τα μικρόφωνα και τις κάμερες και κάνουν διακοπές στο νησί που έχει κλέψει την καρδιά τους, τη γραφική Μήλο! Φέτος, μάλιστα, πήραν την μεγάλη απόφαση να αγοράσουν ένα μικρό πέτρινο, μισογκρεμισμένο σπίτι στο πανέμορφο χωριουδάκι της Τρυπητής και να το μετατρέψουν στο καταφύγιό τους που θα τους φιλοξενήσει μόνιμα μόλις συνταξιοδοτηθούν, καθώς, όπως λένε στο iefimerida.gr, πλέον αισθάνονται κατά το ήμισυ Μηλιοί και θέλουν να περνούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη Μήλο.

Η διαφημιστική εκστρατεία του ΕΟΤ που «ταξιδεύει» το κυκλαδίτικο νησί σε όλο τον κόσμο δεν είναι όμως η μοναδική που αναδεικνύει το νησί. Μόλις πριν από λίγες ημέρες βγήκε στον «αέρα» ένα τηλεοπτικό spot της αεροπορικής εταιρίας “Sky Express” που επίσης έχει πλάνα από το νησί, το μοναδικό που επέλεξε από τις Κυκλάδες.

Την εξήγηση της φήμης του νησιού την είχε δώσει από πέρυσι το «Travel + Leisure» που έγραψε ότι η Μήλος «αναδείχθηκε νικήτρια χάρη στους φιλικούς κατοίκους της, οι οποίοι καλωσορίζουν τους επισκέπτες προτρέποντάς τους να εξερευνήσουν τα γραφικά χωριά, τις εξαιρετικές ταβέρνες και τις δεκάδες ειδυλλιακές παραλίες της, που ποικίλλουν στο χρώμα ανάλογα με το αν σχηματίζονται από κοχύλια, πέτρες ή άμμο». Αυτό άλλωστε δηλώνουν και οι δύο αυστριακοί δημοσιογράφοι. Η Σιμπίλα Μπρουναρ περιγράφει: «Ήρθαμε στο νησί για πρώτη φορά το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Από την πρώτη στιγμή το ερωτευτήκαμε. Είναι για εμάς το πιο όμορφο νησί σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα». Η Σιμπίλα περιγράφει τους λόγους που έκαναν το ζευγάρι των Αυστριακών δημοσιογράφων να επιλέξουν τη Μήλο: «Το πρώτο πράγμα που μας έκανε να επιλέξουμε το νησί είναι οι άνθρωποι. Από την πρώτη στιγμή αποκτήσαμε πολύ καλούς φίλους. Είναι όλοι φιλικοί, φιλόξενοι με έναν διαφορετικό πιο ζεστό τρόπο από ότι στην Αυστρία. Και εμείς είμαστε φιλόξενοι, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο».

Ο Φρεντ επικεντρώνει και στο ανάγλυφο του κυκλαδίτικου νησιού που τον κέρδισε, όπως λέει: «Το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα είναι το τοπίο. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι σαν να ζεις σε άλλον πλανήτη. Είναι κάτι το τρελό. Δεκάδες παραλίες, η μία καλύτερη από την άλλη, και τόσο διαφορετικές. Μπορείς να κάνεις μπάνιο μόνος σου σε μία φανταστική παραλία με δεκάδες χρώματα. Αυτό δεν συμβαίνει αλλού στον κόσμο. Είναι τέλεια. Και είναι τόσο μεγάλο το νησί όσο χρειάζεται».

Να θυμίσουμε ότι πέρυσι επίσης, το νησί γνώρισε μεγάλη προβολή μέσω των διαφημίσεων του γαλλικού οίκου Louis Vuitton που επέλεξε το μαγευτικό τοπίο της Μήλου για τη νέα του καμπάνια με ταξιδιωτικά είδη, ενώ στην εσωτερική αγορά τόσο το τηλεοπτικό spot του Nescafe με κεντρικό πρόσωπο τον Γιώργο Λιανό που παρουσίασε με τον δικό του τρόπο «το όμορφο νησί των Κυκλάδων» όσο και το περιοδικό Vogue Greece του περυσινού Σεπτεμβρίου που φιλοξένησε το ξημέρωμα της πανέμορφης Μήλου στο εξώφυλλό της και πλαισιώθηκε με αναλυτικές περιγραφές για τα ενδιαφέροντα του νησιού.

Με μια τουριστική χρονιά που ήδη προδιαγράφεται εντυπωσιακή σε επιδόσεις, η εδραιωμένη φήμη της Μήλου φάνηκε και από τα περυσινά στοιχεία. Aδιάψευστη απόδειξη του βαθμού επιτυχίας προσέγγισης του ποσοτικού και του ποιοτικού στόχου αποτελούν τα περυσινά αποτελέσματα τόσο των αεροπορικών προσεγγίσεων όσο και του τζίρου των καταλυμάτων.