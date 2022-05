This is Athens-City Festival: Σε πλήρη εξέλιξη το ανοιξιάτικο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις του This is Athens-City Festival, του πρώτου ανοιχτού Φεστιβάλ της Αθήνας με την υπογραφή του Δήμου Αθηναίων.

Το This is Athens-City Festival είναι μία πρωτοβουλία που στοχεύει στην δυναμική προβολή της Αθήνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με περισσότερες από εκατό πρωτότυπες δράσεις από τον χώρο του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της γαστρονομίας και του αθλητισμού.

Για τέσσερις εβδομάδες το Φεστιβάλ γεμίζει την Αθήνα με εικόνες και ήχους, μέσα σε ένα αληθινό κλίμα γιορτής, που επιστρέφει στην πόλη, ύστερα από δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων, αθηναϊκά μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις ανοίγουν τις πόρτες τους για να καλωσορίσουν Έλληνες και ξένους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα διοργανώνονται συναυλίες -σε δρόμους, πάρκα και στοές-, θεματικές διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, βραδιές γαστρονομίας και αθλητικές δράσεις στην ύπαιθρο.

Η ατζέντα του This is Athens City Festival περιλαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα, με έμφαση στις πρωτότυπες δράσεις: Από ένα ψυχαγωγικό ολοήμερο πικ-νικ στην Ακαδημία Πλάτωνος κι ένα street πάρτυ στη Βαρβάκειο μέχρι έναν περίπατο ειδικού ενδιαφέροντος στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και μία τζαζ συναυλία στη βεράντα του Μουσείου της Ακρόπολης. Κάθε εκδήλωση αναδεικνύει ένα διαφορετικό σημείο, φέρνοντας κοντά τους Αθηναίους με την πόλη τους, και τους επισκέπτες με τις δυνατές εμπειρίες που προσφέρει η πρωτεύουσα.

Μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), που έχει αναλάβει την υλοποίηση του This is Athens City Festival, πραγματοποιήθηκε ανοιχτό κάλεσμα προς όλες τις επιχειρήσεις, τους συλλογικούς φορείς και τα ιδρύματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, προκειμένου, είτε να προτείνουν νέες δράσεις, είτε να εντάξουν τις ήδη υπάρχουσες στο Φεστιβάλ. Αποτέλεσμα ήταν να προκύψει ένα εξωστρεφές, ανοιχτό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους, με περισσότερες από 100 εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας, σε όλη την πόλη.

Το This is Athens City Festival αποτελεί διοργάνωση του This is Athens, του επίσημου οδηγού για την προβολή της πόλης στο εξωτερικό και βασικού πυλώνα της ΕΑΤΑ.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις δράσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://cityfestival.thisisathens.org

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

5 συναρπαστικές διαδρομές

Πέντε συναρπαστικές διαδρομές, «ξετυλίγονται» αυτόν τον Μάιο σε διαφορετικά σημεία της πόλης, στο πλαίσιο της δράσης «Αθηναϊκές Διαδρομές» που υλοποιεί το Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων: Ένα ιστορικό ταξίδι στη νεότερη ιστορία της πρωτεύουσας μέσα από τα εμβληματικά της κτίρια, μια εικαστική εμπειρία στην Κυψέλη με επίσκεψη σε δημιουργικά studios καλλιτεχνών, ένας περίπατος στα σημαντικότερα μνημεία της νεότερης Ελλάδος στο ανοιχτό μουσείο του Α’ Κοιμητηρίου, μία ειδική ξενάγηση στον τόπο όπου αναπαύονται οι ποιητές, αλλά και μία διαδρομή σε ένα αθηναϊκό σκηνικό όπου εκτυλίσσεται μια δυνατή ιστορία μυστηρίου.

Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από τις διαδρομές, οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν ξεχωριστά σημεία της πόλης, αθέατες γωνιές, αλλά και άγνωστες ιστορίες της Αθήνας από το χθες και το σήμερα.

Από τις διαδρομές του Μαΐου, που ξεκίνησαν την Κυριακή 8 Μαΐου, και θα ολοκληρωθούν την τελευταία Κυριακή του μήνα (29/5), οι δύο είναι προγραμματισμένες και στα αγγλικά, δίνοντας την ευκαιρία όχι μόνο στους Έλληνες, αλλά και στους ξένους κατοίκους ή επισκέπτες της πόλης να πάρουν μέρος σε αυτήν την πρωτότυπη δράση.

Αναλυτικά, οι γεμάτες εκπλήξεις Αθηναϊκές Διαδρομές του Μαΐου:

 Επιστροφή στην Νέα Αθήνα – Νάντια Γεωργακοπούλου (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια) | Κυριακή 8/5

Κοιτώντας το παρελθόν μέσα από το μέλλον: Η συγγραφέας προσκαλεί τους συμμετέχοντες σ’ ένα ιστορικό και βιωματικό ταξίδι στα πρώτα 100 χρόνια της σύγχρονης Αθήνας, στη λησμονημένη -για κάποιους- ιστορία της, ως νέας πρωτεύουσας. Ξεκινώντας από την Πύλη του Αδριανού, η διαδρομή θα σταθεί σε εμβληματικά αθηναϊκά κτίρια και δημόσιους χώρους του 19ου αιώνα, ενώ η αφήγηση θα εστιάσει στην αρχιτεκτονική, στην ιστορία, αλλά και στα λόγια των ίδιων των πρωταγωνιστών τους. Ο περίπατος θα συνεχιστεί στο Ζάππειο, τον Εθνικό Κήπο, το Σύνταγμα, το Ιλίου Μέλαθρον, το Οφθαλμιατρείο, την Εκκλησία των Καθολικών και την εμβληματική Αθηναϊκή Τριλογία.

 Snehta residency- Η Κυψέλη των καλλιτεχνών και των εικαστικών | Σάββατο 14 Μαΐου

Πρόκειται για μία πρωτότυπη ξενάγηση, που αναδεικνύει την εξέλιξη της ιστορίας της Κυψέλης, με έμφαση στην πολιτιστική και κυρίως εικαστική της πορεία. Ένα βίντεο με συνεντεύξεις από φορείς της περιοχής θα ζωντανέψει την περιήγηση, και θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να μάθει περισσότερα για την ιστορία των συνεργαζόμενων δημιουργών. Τελική στάση, θα είναι ο φυσικός χώρος του Snehta (Ι. Δροσοπούλου 47), όπου οι φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες θα ανοίξουν τα studios τους και το κοινό θα μπορέσει να δει από κοντά την πρακτική που ακολουθούν οι φετινοί συμμετέχοντες, γνωρίζοντας καλύτερα την ιστορία του θεσμού. Η δράση θα ολοκληρωθεί με ένα ανοιχτό event, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες, τους καλλιτέχνες, αλλά και τους κατοίκους της γειτονιάς να απολαύσουν το ποτό τους στους χώρους των καλλιτεχνών.

Ώρα έναρξης: 10.30

Για συμμετοχή στη δράση, είναι απαραίτητη η κράτηση -από τις 9/5-

https://www.eventora.com/el/Events/a8hnaikes-diadromes-h-Kypseli-ton-kallitexnon-kai-ton-eikastikon

 Α' Κοιμητήριο Αθηνών | Υπαίθρια γλυπτοθήκη | Σάββατο 21 Μαΐου

Ένας περίπατος στα σημαντικότερα μνημεία της νεότερης Ελλάδος και μία γνωριμία με αρχιτεκτονικούς τύπους και εκφράσεις της ταφικής γλυπτικής, όπως παρουσιάζονται στο Κοιμητήριο της πρωτεύουσας: Από τις απλές επιτύμβιες πλάκες, έως τις στήλες με γλυπτική επίστεψη, ολόγλυφα και ανάγλυφα έργα, καθώς και ναϊσκόμορφα μνημεία. Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την ιστορία του Α’ Κοιμητηρίου, θα μάθουν για τους γλύπτες και μαρμαρογλύπτες που εργάστηκαν εκεί, καθώς και για τη σχέση τους με την αρχαία ελληνική τέχνη και τον ρομαντισμό.

Ώρα έναρξης: 11.00

Για συμμετοχή στη δράση, είναι απαραίτητη η κράτηση -από τις 16/5-

https://www.eventora.com/el/Events/a8hnaikes-diadromes-ypaithria-glyptothiki

 Α' Κοιμητήριο Αθηνών | Στον τόπο όπου κοιμούνται οι ποιητές | Σάββατο 28 Μαΐου

Παλαμάς, Σικελιανός, Σεφέρης, Ελύτης, Κ. & Ε. Ουράνη, Μαλακάσης, Ξενόπουλος, Σουρής, Μυριβήλης, Καμπύσης, Βάρναλης, Λουντέμης. Μία περιήγηση στα μνημεία των ποιητών και των λογοτεχνών στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών, που παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό. Στη διάρκεια του περιπάτου θα διαβαστούν αποσπάσματα έργων τους.

Ώρα έναρξης: 11.00

Για συμμετοχή στη δράση (ελληνικά), είναι απαραίτητη η κράτηση -από τις 23/5-

https://www.eventora.com/el/Events/a8hnaikes-diadromes-ston-topo-opou-koimountai-oi-poihtes

 Σκοτεινή Αθήνα – Άρθουρ Αντωνόπουλος (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια) | Κυριακή 29 Μαΐου

Γεννημένος στη Μελβούρνη, ο συγγραφέας και καθηγητής αγγλικής γλώσσας και λογοτεχνίας Άρθουρ Αντωνόπουλος, μάς οδηγεί σε μια Αθήνα που αποτελεί σκηνικό μιας ιστορίας μυστηρίου. Στην ιστορία αυτή, σύγχρονα πρόσωπα της πόλης έχουν απροσδόκητες συναντήσεις με πρόσωπα από την ελληνική μυθολογία.

Η «Σκοτεινή Αθήνα», είναι μια συναρπαστική αστυνομική περιπέτεια στους δρόμους της πόλης, με πρωταγωνιστές τα κρυφά σύμβολα αλλά και τα ιστορικά μνημεία που την κοσμούν. Η αθηναϊκή διαδρομή της 29ης Μαΐου, αναδεικνύει τη μετάβαση της Αθήνας από το χθες στη σύγχρονη ελκυστική και ιστορική μεγαλούπολη. Ακολουθώντας τα βήματα της ηρωΐδας του βιβλίου του, που προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι μιας συνωμοσίας, η διαδρομή ξεκινά από το Δημαρχείο της Αθήνας (πλατεία Κοτζιά) και θα συνεχιστεί στην πλατεία Κλαυθμώνος και τα θαμμένα Τείχη της πόλης και στην Παλιά Βουλή. Έπειτα θα κατευθυνθεί προς τα ιστορικά κτίρια του Συντάγματος και τους εμπορικούς δρόμους (Ερμού και Σταδίου) για να καταλήξει στο Ζάππειο.

Ώρα έναρξης: 11.00

Για συμμετοχή στη δράση (ελληνικά), είναι απαραίτητη η κράτηση -από τις 24/5-

https://www.eventora.com/el/Events/a8hnaikes-diadromes-skoteini-Athina

Η διαδρομή θα επαναληφθεί στα αγγλικά, την ίδια μέρα στις 13.00, με απαραίτητη κράτηση – από τις 24/5-

https://www.eventora.com/el/Events/a8hnaikes-diadromes-Dark-Athens