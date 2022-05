Δήμος Αθηναίων/ NBCUniversal: Δωρεάν σεμινάρια επιμόρφωσης βοηθών παραγωγής στον χώρο του Κινηματογράφου

Με στόχο την προετοιμασία μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον χώρο του διεθνούς κινηματογράφου και με δεδομένη την αυξανόμενη ζήτηση σε ειδικότητες πίσω από τις κάμερες, το Athens Film Office (AFO) του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον αμερικανικό κολοσσό NBCUniversal και με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, διοργανώνουν δύο δωρεάν διήμερα προγράμματα για επιμόρφωση στην ειδικότητα του βοηθού παραγωγής.

Το πρώτο εντατικό εργαστήριο «Production Assistant (P.A.) Bootcamp» που ξεκίνησε σήμερα στο Σεράφειο, στην οδό Πειραιώς, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη και της Πολιτιστικής Ακολούθου της Πρεσβείας των Η.Π.Α στην Αθήνα, κ. Shanna Dietz Surendra, συγκέντρωσε τον ενθουσιασμό των 30 νέων ανθρώπων, που συμμετέχουν στο πρώτο γκρουπ των σεμιναρίων, και που αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Bootcamp, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να εργαστούν σε εταιρείες παραγωγής.

«Είναι μεγάλη η χαρά να βλέπουμε νέες γυναίκες και νέους άνδρες, που αγαπούν τον χώρο του κινηματογράφου να ανταποκρίνονται σε μία πρωτοβουλία για την οποία ο Δήμος Αθηναίων έθεσε πριν από αρκετό καιρό τις βάσεις. Με τη δημιουργία του Athens Film Office, τον Μάρτιο του 2020, είχαμε σχεδιάσει ακριβώς αυτή την εξέλιξη: ένα Γραφείο που θα διευκόλυνε τις διεθνείς και εγχώριες παραγωγές να επιλέγουν την Αθήνα για τα γυρίσματά τους, δίνοντας εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους και ενισχύοντας με σημαντικούς πόρους την οικονομία της πόλης. Αυτά τα δύο χρόνια καταγράφεται μία συνεχώς ανοδική πορεία και τα εγκαίνια της συνεργασίας μας με τον αμερικανικό κολοσσό της NBCUniversal, επισφραγίζουν αυτή την επιτυχία. Με τα πρωτοποριακά σεμινάρια που ξεκινούν σήμερα, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενταχθούν στον διεθνή κινηματογραφικό χώρο και να αποκτήσουν μία καλά αμειβόμενη εργασία», τόνισε σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Από την πλευρά της, η κ. Shanna Dietz Sαurendra, Πολιτιστική Ακόλουθος της Πρεσβείας των Η.Π.Α στην Αθήνα, ανέφερε: «Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα υποστηρίζει το “Production Assistant Bootcamp” που διοργανώνεται από το NBCUniversal και το Athens Film Office, προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά και να υποστηρίξει την περαιτέρω συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών εταιρειών παραγωγής. Η Ελλάδα προσελκύει έναν αυξανόμενο αριθμό κινηματογραφικών παραγωγών από τις Η.Π.Α, οι οποίες επωφελούνται από το ταλαντούχο εργατικό δυναμικό της χώρας, τις καταπληκτικές τοποθεσίες και τον καλό καιρό που διαρκεί όλο το χρόνο. Προσφέροντας εκπαίδευση και εξειδικευμένες δεξιότητες σε τοπικούς επαγγελματίες του κινηματογράφου, η ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία θα έχει περισσότερες ευκαιρίες να αναπτυχθεί στο μέλλον και να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επενδύσεων από τις Η.Π.Α. στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών».

Σημειώνεται ότι το Athens Film Office (AFO) από τον Μάρτιο του 2020 έχει συμβάλει ώστε, μέχρι σήμερα, 70 διεθνείς και εγχώριες παραγωγές να έχουν επιλέξει την Αθήνα για τα γυρίσματά τους, μετατρέποντας σταδιακά την πρωτεύουσα σε «Film Friendly City».

Ενδεικτικά, αυτή την περίοδο στην ελληνική πρωτεύουσα γυρίζεται η σειρά “Greek Salad” για λογαριασμό της συνδρομητικής πλατφόρμας Amazon Plus, ενώ σύντομα θα ξεκινήσουν και τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου αγγλικού μιούζικαλ “The Greatest Days”. Ανάμεσα στις δημοφιλέστερες παραγωγές που έχει φιλοξενήσει η Αθήνα από το ξεκίνημα του Athens Film Office μέχρι σήμερα είναι η ταινία “Rise” για τη ζωή του σταρ του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, παραγωγής DISNEY, η βραβευμένη με ΕΜΜΥ ισραηλινή σειρά “Τεχεράνη” και η ταινία “Crimes of the Future” του David Cronenberg.

Δυνατότητα για άμεσες αιτήσεις απασχόλησης

Στόχος των σεμιναρίων, που φέρουν τη σφραγίδα της NBCUniversal, είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην πρακτική κατανόηση του ρόλου του βοηθού παραγωγής, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να απασχοληθούν είτε σε εξωτερικά γυρίσματα, είτε εσωτερικά, σε γραφεία.

Οι δύο διήμερες συνεδρίες των 30 ατόμων η καθεμία (συνολικά 60) πραγματοποιούνται στο Σεράφειο από την Πέμπτη 5 έως και την Κυριακή 8 Μαΐου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) μέσω του Athens Film Office. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν ύστερα από ανοιχτό κάλεσμα του Δήμου Αθηναίων.

Η εκπαίδευση γίνεται στην αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιείται εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί πιστοποίηση από το P.A. Bootcamp, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να καταθέσουν άμεσα τις αιτήσεις τους για απασχόληση σε κάποια εταιρεία παραγωγής.

Τα εργαστήρια έχουν ήδη υλοποιηθεί σε άλλες χώρες με επιτυχία και έχουν αναδείξει βοηθούς παραγωγής που σήμερα απασχολούνται σε μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές.

Σημειώνεται ότι κατά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων, θα τηρηθούν τα ισχύοντα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.