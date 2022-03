Το Skiathos Palace Cup επιστρέφει (6-8 Μαΐου 2022)

Το SKIATHOS PALACE CUP, που έβαλε την πανέμορφη Σκιάθο στο χάρτη των ιστιοπλοϊκών αγώνων, επιστρέφει στις 6 – 8 Μαΐου, μετά από την αναγκαστική διακοπή δύο ετών λόγω της πανδημίας.

Πρόκειται για ιστιοπλοϊκό αγώνα τύπου match race και θα διεξαχθεί στις μαγευτικές Κουκουναριές της Σκιάθου, το μοναδικό αυτό βιότοπο που πρόσφατα βρέθηκε στην πρώτη θέση στο Condé Nast Traveller Readers Choice.

Ο αγώνας από το 2019, αποτελεί προορισμό του άκρως επιτυχημένου Hellenic Match Racing Tour, γεγονός που αυξάνει τη δυναμική του αλλά και την απήχηση που έχει στον κόσμο της ιστιοπλοΐας, καθώς συνδυάζει την αγωνιστική πρόκληση με τα υπέροχα γαλαζοπράσινα νερά με κύκνους , πάπιες και άμμο που αστράφτουν στο φως του ήλιου.

Διοργανωτές είναι ο Ναυτικός Όμιλος Σκιάθου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τo Race Management του SKIATHOS PALACE CUP έχει αναλάβει ο γνωστός προπονητής με ολυμπιακές επιτυχίες από τον ΝΟΒΑ, Θανάσης Πινιάρης.

Επίσης τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σκιάθου με την υποστήριξη της Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας και του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Σκιάθος».

Το αποτύπωμα του SKIATHOS PALACE CUP είναι ήδη εμφανές, καθώς πλέον δέχεται επισκέπτες για ιστιοπλοΐα, υλοποιώντας το όραμα των διοργανωτών για τη δημιουργία ενός θεματικού τουριστικού προϊόντος.

Το πολυτελές ξενοδοχείο SKIATHOS PALACE, μέγας χορηγός του αγώνα, θα φιλοξενήσει αθλητές, δημοσιογράφους και επισκέπτες. Με απόλυτα ανακαινισμένο προφίλ και με πρωταγωνιστικά στοιχεία την απαράμιλλη θέα, την απέριττη πολυτέλεια των χώρων του, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών θα είναι ο πρωταγωνιστής του τριημέρου.

Tο 2019 ο αγώνας βραβεύτηκε με το Sail Green or GO Home Αward για τη συμμετοχή του στην πολύχρονη και πολυεπίπεδη οικολογική δράση της Σκιάθου. Επίσης από τον οργανισμό SAILORS FOR THE SEA, έχει χαρακτηριστεί ως μία «Καθαρή Ιστιοπλοϊκή Διοργάνωση» (Clean Regatta) στη κατηγορία BRONZE.

Το Εvent Management έχει η Αριστέα Δερβένη με την εταιρεία TRINITY EVENTS.