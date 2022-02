Ένα οδοιπορικό στα παραδοσιακά χωριά της Μάνης, με το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος, τα γραφικά σοκάκια και τα καταγάλανα νερά είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στην Πελοπόννησο!

To νέο experience video " Mani | Village Hopping in the Peloponnese" δημιουργήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Marketing Greece με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η συνεργασία αυτή απέφερε τη δημιουργία μιας σειράς videos που αποτυπώνουν τον χαρακτήρα και την πολύπλευρη τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητά της.