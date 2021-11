Η νέα καμπάνια της Πελοποννήσου | "Peloponnese - Greece beyond the obvious"

Σε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για την επανεκκίνηση του Ελληνικού Τουρισμού, όπου δίνεται έμφαση μεταξύ άλλων και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε τη νέα της τουριστική καμπάνια με κεντρικό μήνυμα Peloponnese: Greece beyond the obvious.

Την καμπάνια σχεδίασαν οι εταιρείες UNLIMITED Creativity, MINDHAUS και CURIOUS AHEAD.

Όπως αναφέρουν, η καμπάνια ήρθε, με μια ξεχωριστή προσέγγιση, να «συστήσει» την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε ξένους αλλά και Έλληνες επισκέπτες, ως ένα ιδανικό προορισμό διακοπών, πέρα από όσα έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε την Ελλάδα.

Το δημιουργικό concept της καμπάνιας, όπως αναφέρεται, μας προτρέπει να ανατρέψουμε ένα κλασσικό στερεότυπο διακοπών: ότι διακοπές, ειδικότερα στην Ελλάδα, σημαίνουν κυρίως διακοπές σε νησιά.

Μέσα από τη δημιουργική απόδοση του concept, η Περιφέρεια Πελοποννήσου μας συστήνεται ως ο «μη προφανής» τουριστικός προορισμός, γεμάτος Ελλάδα, που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει, τις εικόνες, τα αρώματα και τις γεύσεις, και, κυρίως, τους ξεχωριστούς του ανθρώπους και την ιστορική του κληρονομιά.

Ο Θεόφιλος Κυρατσούλης, Γενικός Διευθυντής της MINDHAUS, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Σχεδιάσαμε μία καμπάνια που να εμπνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη αλλά ταυτόχρονα να αποτυπώνεται έντονα στο μυαλό του σύγχρονου ταξιδιώτη για όλα αυτά που μας κάνουν μοναδικούς. Να τον προσκαλέσουμε να μας αναζητήσει διαδικτυακά και εν τέλει, να μας επισκεφθεί». Η Βασιλική Πέππα, Creative Director της Unlimited Creativity, σχολιάζει: «Ήταν μεγάλο στοίχημα για εμάς να δημιουργήσουμε μια τουριστική καμπάνια πέρα από τα προφανή. Καταφέραμε να αποδώσουμε τον αισιόδοξο και ανατρεπτικό τόνο φωνής που αναζητούσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου με μια καμπάνια που τελικά κέρδισε τις εντυπώσεις σε όλα τα επίπεδα».

Η Τάνια Γιακουμάκη, Γενική Διευθύντρια της Curious Ahead, ανέφερε: «Το να τολμάς μια out of the box καμπάνια για τουρισμό, είναι από μόνο του μία επιτυχία. Πόσο μάλλον όταν τα νούμερα έρχονται να επιβραβεύσουν και να αποδείξουν ότι τόλμησες σωστά.»

Μέχρι στιγμής έχουν δει την καμπάνια πάνω από 3,3 εκατομμύρια χρήστες ενώ έχουν καταγραφεί 1,2 εκατομμύρια Video Views στο YouTube και 1,3 εκατομμύρια Impressions σε brand stories μέσω Verizon Media.

Επισυνάπτεται αναλυτικό δελτίο τύπου, τα λογότυπα των 3 εταιρειών που σχεδίασαν την καμπάνια “Peloponnese - Greece beyond the obvious”, καθώς και σχετικό key visual.