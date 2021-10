Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Το Film Office στη διεθνή έκθεση καινοτομίας Beyond 4.0

Αφιερωμένες στην εικονική πραγματικότητα στον κινηματογράφο ήταν οι δύο δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας στη διεθνή έκθεση καινοτομίας Beyond 4.0 στη Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη της ΔΕΘ-Helexpo.

Στην πρώτη δράση του Film Office, με θέμα «Virtual reality: Η ψευδαίσθηση της εικονικότητας και η τεχνολογική πραγματικότητα των νέων μέσων», προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Dr Evangelos Lympouridis, επισκέπτης μελετητής στη Σχολή Κινηματογραφικών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας και ιδρυτής του οργανισμού ENOSIS, εξειδικευμένης εταιρίας σχεδιασμού προϊόντων και στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αναδυόμενη τεχνολογία αιχμής και επαυξημένης πραγματικότητας σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.

Στη δεύτερη δράση του Film Office, με τίτλο “The Expendables: How Virtual Production has destroyed the vertical workflow”, που διεξήχθη στα αγγλικά, προσκεκλημένη ήταν η Paula Crickard, διακεκριμένη επαγγελματίας του post-production σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και σήμερα επικεφαλής του τμήματος post-production των στούντιο Nu Boyana UK.

«Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά δυναμικά στη διοργάνωση στοχευμένων δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προσβλέπουν στην ενημέρωση των επαγγελματιών της περιοχής μας για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του κινηματογράφου και τις εφαρμογές τεχνολογιών αιχμής. Η πρώτη συμμετοχή του Film Office στη διεθνή έκθεση καινοτομίας Beyond 4.0, με την υποστήριξη της ΔΕΘ-Helexpo, έφερε στη Θεσσαλονίκη δύο διακεκριμένους εισηγητές από το εξωτερικό, τον Dr. Evangelos Lympouridis από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, και την Paula Crickard από τα στούντιο Nu Boyana στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι μοιράστηκαν τεχνογνωσία και επαγγελματικές εμπειρίες με τους συμμετέχοντες», τόνισε ο Τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος.

Παρόντες στις δράσεις του Film Office ήταν ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Νίκος Ιωάννου, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος, η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Elise Jalladeau, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Γρηγόρης Βαρδαρινός και το μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Ιφιγένεια Βλαχογιάννη.

Στην κεντρική ομιλία του, ο Dr. Evangelos Lympouridisμίλησε για τους νέους δρόμους που ανοίγει η εικονική πραγματικότητα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, τονίζοντας ότι το VR δεν είναι τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ένα νέο μέσο, μία καινούρια γλώσσα, που απαιτεί την κατάλληλη εξοικείωση και προσαρμογή από τους χρήστες, προκειμένου να κατακτήσουν τις καινοτόμες δυνατότητές της. O Dr. Evangelos Lympouridis έκανε λόγο για τη ριζική επανάσταση που φέρνει η εικονική πραγματικότητα στον κινηματογράφο και το νέο παράδειγμα που διαμορφώνει για τους θεατές, οι οποίοι αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της κινηματογραφικής εμπειρίας. Μέσα από παραδείγματα εφαρμογών VR στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, με επίκεντρο τον κινηματογράφο, ο ομιλητής περιέγραψε τα νέα σύνορα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η εικονική πραγματικότητα σε αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για την ουσιαστική σύνδεση των χρηστών με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και την κοινωνική χρήση τους.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Ελευθέριος Αναστασοβίτης, βοηθός έρευνας σε VR, 3D serious games, στο MK-Lab του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ).

Στο masterclass για την ψηφιακή παραγωγή στον κινηματογράφο, η Paula Crickard αναφέρθηκε σε έναν νέο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της παραγωγής. Πρόκειται, όπως τόνισε, για μια νέα κινηματογραφική συνθήκη με επίκεντρο την οθόνη του υπολογιστή, που έχει ανατρέψει τα δεδομένα, αφού φέρνει πιο κοντά όλα τα επαγγελματικά πεδία που εμπλέκονται σε μια παραγωγή, από τους ηθοποιούς και το σκηνοθέτη έως τους κατασκευαστές σκηνικών και τους μοντέρ. H Paula Crickard έκανε ξεχωριστή αναφορά στο πώς γυρίζονται ψηφιακά οι σύγχρονες κινηματογραφικές ταινίες blockbuster, όπως Οι Αναλώσιμοι (The Expendables), για τους οποίους έχει την ευθύνη του post- production, ενώ συζήτησε με το κοινό σχετικά με τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η μεταφορά του post production σε ψηφιακό περιβάλλον, ιδιαίτερα κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία για την κινηματογραφική βιομηχανία.

Τη συζήτηση συντόνισε ο σκηνοθέτης και παραγωγός Ανδρέας Σιαδήμας.