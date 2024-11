Η Αθήνα φιλοξένησε το ευρωπαϊκό workshop της Διεθνούς Ομοσπονδίας Υπηρεσιών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων

Την Αθήνα επέλεξε η Διεθνής Ομοσπονδία Υπηρεσιών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων (IFES) για τη διενέργεια του ετήσιου MasterClass 2024 που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Στράτος Βασιλικός» στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2024. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Greek Meetings Alliance, τη σύμπραξη του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (This is Athens - Convention and Visitors Bureau) που λειτουργεί κάτω από την «ομπρέλα» της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., του Thessaloniki Convention Bureau και του ΗAPCO & DES (Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων).

Με θέμα «Καινοτομία & Επικοινωνία: Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διαπολιτισμικές Στρατηγικές», το MasterClass επικεντρώθηκε σε πρακτικές ασκήσεις για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, διενεργήθηκαν παρουσιάσεις από διακεκριμένου ομιλητές για τις νέες τάσεις που αφορούν στον κλάδο των εμπορικών εκθέσεων και εταιρικών εκδηλώσεων.

Το υψηλών προδιαγραφών διήμερο workshop, που συγκέντρωσε 50 επαγγελματίες από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Νότια Αφρική, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης για τις ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν σε αυτό.

Ο Lee Ali, ιδρυτής της εταιρείας Expo Stars Interactive άνοιξε την εκδήλωση με μια δυναμική συνεδρία για τη σημασία και τις τακτικές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Ο Δρ. Κυριάκος Κυριακόπουλος, Καθηγητής Στρατηγικής και Μάρκετινγκ στο ALBA Graduate Business School μίλησε για την αξία του αυτοσχεδιασμού στις επιχειρήσεις δίνοντας έμφαση στην προσαρμοστικότητα και την ευελιξία. Ο Han Leenhouts, ιδρυτής της εταιρείας Sales and Pepper, δίδαξε στους συμμετέχοντες πώς να μετατρέπουν τις περιστασιακές αλληλεπιδράσεις που διενεργούνται στους χώρους των εκθέσεων σε μόνιμες επιχειρηματικές σχέσεις.

Η Σίσσυ Λιγνού, Πρόεδρος του HAPCO & DES, παρουσίασε την πρωτοβουλία Greek Meetings Alliance και τη σημασία της για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας των Συνεδρίων και Εκθέσεων στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε στους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των Διοργανωτών Συνεδρίων (PCO) και των Διοργανωτών Εκθέσεων. Η Τίνα Τορίμπαμπα, PR Manager του This is Athens Convention & Visitors Bureau, παρουσίασε τα πλεονεκτήματα της Αθήνας ως κορυφαίου προορισμού για διεθνείς συναντήσεις, Το Masterclass ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Marc Lauckhardt, Creative Director της Holtmann+ σχετικά με το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και η νευροεπιστήμη μπορούν να τροφοδοτήσουν την αφήγηση και τη δημιουργικότητα.

Το workshop διενεργήθηκε στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει η GMA με την IFES.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του IFES Masterclass 2024, η Greek Meetings Alliance, συνεχίζει την αποστολή της να ενθαρρύνει την καινοτομία και τη διαπολιτισμική συνεργασία για την περαιτέρω ανάδειξη της χώρας μας ως κορυφαίου προορισμού για διεθνείς διοργανώσεις.

Σχετικά με την Greek Meetings Alliance (GMA):

Η Greek Meetings Alliance είναι ένας εθνικός συνασπισμός επαγγελματιών της βιομηχανίας των συνεδρίων, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας πολιτικής προσέλκυσης συνεδριακών και επαγγελματικών διοργανώσεων. H GMA αποτελεί σύμπραξη του Τhis is Athens- Convention & Visitors Bureau (Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων), του Thessaloniki Convention Bureau (Γραφείο Προσέλκυσης Συνεδρίων και Επισκεπτών μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης) και του ΗAPCO & DES (Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Εκδηλώσεων και Οργανωτών Συνεδρίων). Συστάθηκε το 2022 και έκτοτε αναπτύσσει δράσεις για τη διεθνή προώθηση και προβολή της Ελλάδας ως κορυφαίου συνεδριακού προορισμού. Η GMA εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς κλαδικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Εθνικών Γραφείων Συνεδρίων (Strategic Alliance of National Convention Bureaux of Europe) και συμμετέχει στην πρωτοβουλία Net Zero Carbon Events Pledge με στόχο τις μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) που προέρχονται από τη βιομηχανία των συνεδρίων έως το 2050.

Σχετικά με την IFES:

Η Διεθνής Ομοσπονδία Υπηρεσιών Εκθέσεων και Εκδηλώσεων (IFES) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, που αποτελείται από επαγγελματίες του κλάδου των εμπορικών εκθέσεων και εταιρικών εκδηλώσεων.

Αριθμεί περισσότερες από 300 εταιρείες-μέλη από 43 χώρες. Σκοπός της IFES είναι να προωθεί τα εμπορικά, επαγγελματικά και κοινωνικοπολιτικά συμφέροντα των μελών της σε διεθνές επίπεδο και να προάγει την ανταλλαγή επαφών και γνώσεων για τα ενεργά μέλη της στην παγκόσμια αγορά.